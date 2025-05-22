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Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
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06:39 22.05.2025 (обновлено: 06:40 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/zapad-2018389887.html
Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков
Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков
Запад практически обнулил международное и гуманитарное право, а также принципы свободного распространения информации, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:39:00+03:00
2025-05-22T06:40:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
сергей лавров
оон
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Запад практически обнулил международное и гуманитарное право, а также принципы свободного распространения информации, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мир вступает в новую и интересную фазу. Западные, так сказать, партнеры фактически добились своего. Как говорится, если джентльмен не может выиграть по правилам, он их просто меняет, но в данном случае джентльмен просто обнуляет право. Нет международного права. И правильно наш министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.) на восьмидесятилетие ООН пожелал организации просто выжить. Нет защиты суверенного национального капитала, нет, по сути, гуманитарного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что Западом нарушены принципы свободного распространения информации. "Запад в конечном итоге сломал систему, в которой мы жили последние 80 лет, мир жил последние 80 лет. У многих западных стран не осталось даже нравственных ограничений", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377371.html
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, сергей лавров, оон, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Сергей Лавров, ООН, Петербургский юридический форум — 2025
Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков

Кобяков: Запад практически обнулил международное и гуманитарное право

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Антон Кобяков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Запад практически обнулил международное и гуманитарное право, а также принципы свободного распространения информации, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"Мир вступает в новую и интересную фазу. Западные, так сказать, партнеры фактически добились своего. Как говорится, если джентльмен не может выиграть по правилам, он их просто меняет, но в данном случае джентльмен просто обнуляет право. Нет международного права. И правильно наш министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.) на восьмидесятилетие ООН пожелал организации просто выжить. Нет защиты суверенного национального капитала, нет, по сути, гуманитарного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
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Он добавил, что Западом нарушены принципы свободного распространения информации.
"Запад в конечном итоге сломал систему, в которой мы жили последние 80 лет, мир жил последние 80 лет. У многих западных стран не осталось даже нравственных ограничений", - заключил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
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