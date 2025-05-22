https://ria.ru/20250522/zapad-2018389887.html

Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков

Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025

Запад фактически обнулил международное и гуманитарное право, заявил Кобяков

Запад практически обнулил международное и гуманитарное право, а также принципы свободного распространения информации, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T06:39:00+03:00

2025-05-22T06:39:00+03:00

2025-05-22T06:40:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

сергей лавров

оон

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Запад практически обнулил международное и гуманитарное право, а также принципы свободного распространения информации, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Мир вступает в новую и интересную фазу. Западные, так сказать, партнеры фактически добились своего. Как говорится, если джентльмен не может выиграть по правилам, он их просто меняет, но в данном случае джентльмен просто обнуляет право. Нет международного права. И правильно наш министр иностранных дел (Сергей Лавров - ред.) на восьмидесятилетие ООН пожелал организации просто выжить. Нет защиты суверенного национального капитала, нет, по сути, гуманитарного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он добавил, что Западом нарушены принципы свободного распространения информации. "Запад в конечном итоге сломал систему, в которой мы жили последние 80 лет, мир жил последние 80 лет. У многих западных стран не осталось даже нравственных ограничений", - заключил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377371.html

https://ria.ru/20250519/zaharova-2017845531.html

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россия, санкт-петербург, антон кобяков, сергей лавров, оон, петербургский юридический форум — 2025