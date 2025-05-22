https://ria.ru/20250522/zaharova-2018462136.html

Захарова призвала строить не пассивный, а активный мир

Захарова призвала строить не пассивный, а активный мир - РИА Новости, 22.05.2025

Захарова призвала строить не пассивный, а активный мир

В современном пассивном мире искажаются понятия дружбы, любви и человеческой сущности и нужно строить не пассивный, а активный мир, считает официальный... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:21:00+03:00

2025-05-22T14:21:00+03:00

2025-05-22T14:21:00+03:00

россия

мария захарова

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В современном пассивном мире искажаются понятия дружбы, любви и человеческой сущности и нужно строить не пассивный, а активный мир, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это мир, о котором мы все говорим, это мир пассивного наблюдения за тем, как искажается то, что ценно для каждого народа, для каждого человека, как искажается человеческая суть и сущность, как искажается понятие дружбы, любви, или это все-таки мир, способный защитить эти ценности", - сказала Захарова, выступая на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях. "Поэтому давайте строить тот мир, который будет не пассивным, а активным в защите того, что составляет нашу с вами суть, суть цивилизации", - добавила она. XXIII Лихачевские чтения проходят 22 и 23 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). В этом году участие принимают заместитель генерального секретаря ООН, члены Российской академии наук и Российской академии образования, заместитель министра иностранных дел РФ.

https://ria.ru/20240919/zakharova-1973693377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мария захарова, оон, российская академия наук, российская академия образования