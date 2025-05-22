Захарова призвала строить не пассивный, а активный мир
Захарова: в пассивном мире искажены понятия любви, дружбы, человеческой сущности
© Фото : МИД РФМария Захарова
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. В современном пассивном мире искажаются понятия дружбы, любви и человеческой сущности и нужно строить не пассивный, а активный мир, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Это мир, о котором мы все говорим, это мир пассивного наблюдения за тем, как искажается то, что ценно для каждого народа, для каждого человека, как искажается человеческая суть и сущность, как искажается понятие дружбы, любви, или это все-таки мир, способный защитить эти ценности", - сказала Захарова, выступая на XXIII Международных Лихачевских научных чтениях.
"Поэтому давайте строить тот мир, который будет не пассивным, а активным в защите того, что составляет нашу с вами суть, суть цивилизации", - добавила она.
XXIII Лихачевские чтения проходят 22 и 23 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП). В этом году участие принимают заместитель генерального секретаря ООН, члены Российской академии наук и Российской академии образования, заместитель министра иностранных дел РФ.
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19 сентября 2024, 17:35