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ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 22.05.2025 (обновлено: 10:38 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/vsu-2018415180.html
ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области
ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.05.2025
ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области
Российские военнослужащие ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T10:34:00+03:00
2025-05-22T10:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
патриот
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления в Днепропетровской области, сообщили в МО РФ."В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса "Патриот", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по позиции Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.
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россия
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Уничтожение двух пусковых установок ЗРК Patriot в Днепропетровской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России
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россия, днепропетровская область, патриот
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровская область, Патриот
ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области

МО РФ: ВС РФ "Искандером-М" уничтожили 2 Patriot в Днепропетровской области

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления в Днепропетровской области, сообщили в МО РФ.
"В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса "Патриот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по позиции Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.
Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДнепропетровская областьПатриот
 
 
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