https://ria.ru/20250522/vsu-2018415180.html

ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области

ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области - РИА Новости, 22.05.2025

ВС России уничтожили две установки Patriot в Днепропетровской области

Российские военнослужащие ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T10:34:00+03:00

2025-05-22T10:34:00+03:00

2025-05-22T10:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

днепропетровская область

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018416032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b82639e4e3f53f927017c67267dbd98.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом комплекса "Искандер-М" уничтожили две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, радиолокационную станцию и кабину боевого управления в Днепропетровской области, сообщили в МО РФ."В результате ракетного удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция "AN/MPQ-65", кабина боевого управления и две пусковых установки зенитно-ракетного комплекса "Патриот", - говорится в сообщении.Отмечается, что удар нанёс расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по позиции Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе в Днепропетровской области.Кроме того, Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами поражения украинской техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение двух пусковых установок ЗРК Patriot в Днепропетровской области Российские войска ударом "Искандера" уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России 2025-05-22T10:34 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, днепропетровская область, патриот