https://ria.ru/20250522/vsu-2018406436.html

ВСУ не могут удержать всю линию соприкосновения, заявил Алаудинов

ВСУ не могут удержать всю линию соприкосновения, заявил Алаудинов - РИА Новости, 22.05.2025

ВСУ не могут удержать всю линию соприкосновения, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что ВСУ не РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:32:00+03:00

2025-05-22T09:32:00+03:00

2025-05-22T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что ВСУ не в состоянии удержать всю линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника везде осыпаются. "Ну, на самом деле, эвакуация происходит не только в Сумской области, потому что на данный момент подразделения Минобороны России по всей линии ЛБС ведут активные наступательные действия. Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках", - сказал Алаудинов РИА Новости в ответ на вопрос о фактах насильственной эвакуации мирного населения в Сумской области. В понедельник, 19 мая, начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что почти 65% населения вывезены из 202 населенных пунктов Сумской области Украины, подлежащих обязательной эвакуации. После освобождения Курской области начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил президенту РФ, что в Сумской области продолжается создание зоны безопасности. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250522/vsu-2018386350.html

https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018393664.html

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сумская область, россия, украина, апти алаудинов, олег григорьев, вооруженные силы украины, в мире