ВСУ не могут удержать всю линию соприкосновения, заявил Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: эшелоны обороны ВСУ осыпаются везде
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что ВСУ не в состоянии удержать всю линию боевого соприкосновения, эшелоны обороны противника везде осыпаются.
"Ну, на самом деле, эвакуация происходит не только в Сумской области, потому что на данный момент подразделения Минобороны России по всей линии ЛБС ведут активные наступательные действия. Противник, в принципе, понимает, что он уже не в состоянии удерживать всю эту линию. У него везде реально осыпаются эшелоны обороны, и он уже начинает выводить мирное население для того, чтобы иметь возможность для активных боевых действий на этих участках", - сказал Алаудинов РИА Новости в ответ на вопрос о фактах насильственной эвакуации мирного населения в Сумской области.
В понедельник, 19 мая, начальник областной военной администрации Олег Григоров сообщал, что почти 65% населения вывезены из 202 населенных пунктов Сумской области Украины, подлежащих обязательной эвакуации.
После освобождения Курской области начальник Генштаба ВС России Герасимов доложил президенту РФ, что в Сумской области продолжается создание зоны безопасности.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.