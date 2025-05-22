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В музее в Волгограде рассказали об осмотре монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 22.05.2025
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17:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/volgograd-2018504694.html
В музее в Волгограде рассказали об осмотре монумента "Родина-мать зовет!"
В музее в Волгограде рассказали об осмотре монумента "Родина-мать зовет!" - РИА Новости, 22.05.2025
В музее в Волгограде рассказали об осмотре монумента "Родина-мать зовет!"
Осмотр монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, во время которого стало плохо одному из посетителей, проводился по установленным... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:33:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Осмотр монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, во время которого стало плохо одному из посетителей, проводился по установленным правилам, сообщил музей-панорама "Сталинградская битва". "22 мая 2025 года при посещении мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента "Родина-мать зовет!". Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками музея-заповедника была вызвана скорая помощь", - сообщил музей в своем Telegram-канале. По информации музея, посещение внутренних помещений скульптуры проводится только в сопровождении специалистов, доступ предоставляется для технических работников, СМИ, представителей официальных делегаций. Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет!" обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
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происшествия, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
В музее в Волгограде рассказали об осмотре монумента "Родина-мать зовет!"

Музей в Волгограде: осмотр монумента "Родина-мать зовет!" проводился по правилам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМонумент Родина-Мать в Волгограде
Монумент Родина-Мать в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Монумент Родина-Мать в Волгограде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 мая – РИА Новости. Осмотр монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде, во время которого стало плохо одному из посетителей, проводился по установленным правилам, сообщил музей-панорама "Сталинградская битва".
"22 мая 2025 года при посещении мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, в соответствии с установленными правилами, проводился осмотр главного монумента "Родина-мать зовет!". Во время осмотра одному из посетителей стало плохо. Сотрудниками музея-заповедника была вызвана скорая помощь", - сообщил музей в своем Telegram-канале.
По информации музея, посещение внутренних помещений скульптуры проводится только в сопровождении специалистов, доступ предоставляется для технических работников, СМИ, представителей официальных делегаций.
Как ранее сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, внутри монумента "Родина-мать зовет!" обнаружено тело мужчины – туриста. СК начал проверку, по предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза
14:49
 
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