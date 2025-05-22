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Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
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13:56 22.05.2025 (обновлено: 13:59 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/venediktov-2018457610.html
Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве
Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025
Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве
Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:56:00+03:00
2025-05-22T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Россия направила США и целому ряду недружественных стран приглашения на этот форум, отметил Венедиктов."Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации", - сказал он."К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили", - добавил Венедиктов.
https://ria.ru/20250522/kitay-2018411320.html
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сша, россия, александр венедиктов, москва, сергей шойгу, майк уолтц, оон, в мире
США, Россия, Александр Венедиктов, Москва, Сергей Шойгу, Майк Уолтц, ООН, В мире
Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве

Венедиктов: представители США посетили брифинг о встрече по безопасности в РФ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Россия направила США и целому ряду недружественных стран приглашения на этот форум, отметил Венедиктов.
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"Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации", - сказал он.
"К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили", - добавил Венедиктов.
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СШАРоссияАлександр ВенедиктовМоскваСергей ШойгуМайк УолтцООНВ мире
 
 
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