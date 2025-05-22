https://ria.ru/20250522/venediktov-2018457610.html

Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве

Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве - РИА Новости, 22.05.2025

Представители США посетили брифинг о конференции по безопасности в Москве

Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:56:00+03:00

2025-05-22T13:56:00+03:00

2025-05-22T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Россия направила США и целому ряду недружественных стран приглашения на этот форум, отметил Венедиктов."Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации", - сказал он."К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили", - добавил Венедиктов.

https://ria.ru/20250522/kitay-2018411320.html

https://ria.ru/20250521/shveytsariya-2018333516.html

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сша, россия, александр венедиктов, москва, сергей шойгу, майк уолтц, оон, в мире