https://ria.ru/20250522/venediktov-2018446261.html

В Совбезе назвали полностью бездоказательными решения МУС по России

В Совбезе назвали полностью бездоказательными решения МУС по России - РИА Новости, 22.05.2025

В Совбезе назвали полностью бездоказательными решения МУС по России

Международный уголовный суд (МУС) окончательно стал послушной марионеткой Запада, независимая юридическая экспертиза ордеров МУС на "арест" российских... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T13:05:00+03:00

2025-05-22T13:05:00+03:00

2025-05-22T13:28:00+03:00

россия

международный уголовный суд

александр венедиктов

москва

китай

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) окончательно стал послушной марионеткой Запада, независимая юридическая экспертиза ордеров МУС на "арест" российских должностных лиц выявила полное отсутствие доказательной базы этих решений, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов."За последние годы Международный уголовный суд окончательно переродился и стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада. Под давлением своих кураторов данная судебная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства и ряда должностных лиц", - сказал он."Юридическая экспертиза так называемого вердикта МУС, проведённая независимыми специалистами в области международного права, показала полное отсутствие доказательной базы и противоречивость предъявленных обвинений. Эти ордера грубо посягают на общепризнанные нормы международного права", - подчеркнул Венедиктов.По его словам, практика работы МУС показала неоправданность ожиданий "энтузиастов международной юстиции"."Это обусловлено как очевидной неэффективностью суда непосредственно в деле отправления международного уголовного правосудия, так и многочисленными злоупотреблениями и политическими играми высокопоставленных лиц этой организации", - пояснил Венедиктов.По его словам, при ежегодном бюджете около 170 миллионов долларов и штате в 900 человек за 20 лет работы МУС объявил в розыск всего 40 человек и вынес всего 13 окончательных приговоров."Неудивительно, что МУС, несмотря на арифметически внушительное число государств-участников (123), не стал подлинно универсальным органом, как бы его сторонники ни твердили обратное. Помимо России в Римском статуте не участвуют такие важные международные игроки, как Китай, Индия, США, Египет, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия", - отметил Венедиктов.По его словам, вопросам политизации международного уголовно-правового сотрудничества будет посвящен научно-практический семинар на полях предстоящей в Москве 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "В данной сфере нам также есть что предложить иностранным партнерам", - сказал Венедиктов.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.Также МУС выдавал ордер на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Москва считает абсурдными и эти ордера МУС, заявлял Дмитрий Песков.Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством Шойгу.

https://ria.ru/20250520/ssha-2018098820.html

https://ria.ru/20250522/tribunal-2018441801.html

https://ria.ru/20250522/venediktov-2018397943.html

https://ria.ru/20250430/vengriya-2014385248.html

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