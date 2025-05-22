В Совбезе назвали полностью бездоказательными решения МУС по России
Венедиктов: МУС стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) окончательно стал послушной марионеткой Запада, независимая юридическая экспертиза ордеров МУС на "арест" российских должностных лиц выявила полное отсутствие доказательной базы этих решений, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"За последние годы Международный уголовный суд окончательно переродился и стал послушной марионеткой в руках коллективного Запада. Под давлением своих кураторов данная судебная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства и ряда должностных лиц", - сказал он.
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"Юридическая экспертиза так называемого вердикта МУС, проведённая независимыми специалистами в области международного права, показала полное отсутствие доказательной базы и противоречивость предъявленных обвинений. Эти ордера грубо посягают на общепризнанные нормы международного права", - подчеркнул Венедиктов.
По его словам, практика работы МУС показала неоправданность ожиданий "энтузиастов международной юстиции".
"Это обусловлено как очевидной неэффективностью суда непосредственно в деле отправления международного уголовного правосудия, так и многочисленными злоупотреблениями и политическими играми высокопоставленных лиц этой организации", - пояснил Венедиктов.
По его словам, при ежегодном бюджете около 170 миллионов долларов и штате в 900 человек за 20 лет работы МУС объявил в розыск всего 40 человек и вынес всего 13 окончательных приговоров.
"Неудивительно, что МУС, несмотря на арифметически внушительное число государств-участников (123), не стал подлинно универсальным органом, как бы его сторонники ни твердили обратное. Помимо России в Римском статуте не участвуют такие важные международные игроки, как Китай, Индия, США, Египет, Пакистан, Индонезия, Вьетнам, Турция, Саудовская Аравия", - отметил Венедиктов.
По его словам, вопросам политизации международного уголовно-правового сотрудничества будет посвящен научно-практический семинар на полях предстоящей в Москве 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "В данной сфере нам также есть что предложить иностранным партнерам", - сказал Венедиктов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Международный уголовный суд достиг вершины бессмыслицы в ордерах на арест глав государств, в том числе президента РФ Владимира Путина, вынося такие решения чиновники в Гааге понимали, что на практике их не реализовать, заявил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Президент РФ как глава суверенного государства имеет абсолютный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции, напомнил Медведев в своей статье про МУС.
Также МУС выдавал ордер на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Москва считает абсурдными и эти ордера МУС, заявлял Дмитрий Песков.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством Шойгу.
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