https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

Президент ЮАР раскрыл Трампу, какой урок преподали Зеленскому в его стране

Президент ЮАР раскрыл Трампу, какой урок преподали Зеленскому в его стране - РИА Новости, 22.05.2025

Президент ЮАР раскрыл Трампу, какой урок преподали Зеленскому в его стране

Владимиру Зеленскому в ЮАР преподали урок мира, заявил глава страны Сирил Рамафоса во время общения с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T09:13:00+03:00

2025-05-22T09:13:00+03:00

2025-05-22T09:35:00+03:00

в мире

юар

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украина

сирил рамафоса

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому в ЮАР преподали урок мира, заявил глава страны Сирил Рамафоса во время общения с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме."Нам повезло, потому что у нас был великий Нельсон Мандела, который научил нас, как создавать мир, добиваться его. Так что мы посвятили Зеленского в некоторые из уроков", — рассказал южноафриканский лидер американскому президенту.Во время этих переговоров Трамп заявил, что был удивлен поездке Зеленского в Южную Африку.В конце апреля Зеленский прибыл в ЮАР, где у него был запланирован ряд встреч, в частности с Рамафосой. Однако позже поступила информация, что глава киевского режима внезапно решил отменить часть программы и вернуться на Украину.При этом сам визит Зеленского сопровождался недовольством со стороны местных активистов. Так, возглавляемая бывшим президентом Джейкобом Зумой южноафриканская партия "Умконто ве сизве" организовала акцию протеста у официальной резиденции правительства ЮАР в Претории под лозунгом "Not welcomed" ("Не рады"). Участники митинга выступили с критикой решения руководства страны принять Зеленского, заявив, что его присутствие противоречит нейтральной позиции Южной Африки по отношению к конфликту на Украине. В свою очередь, члены Южно-Африканской коммунистической партии (ЮАКП) также выступили с протестами против визита Зеленского, сообщали местные СМИ.

https://ria.ru/20250522/prigovor-2018367322.html

https://ria.ru/20250522/ukraina-2018375470.html

юар

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в мире, юар, южная африка, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сирил рамафоса