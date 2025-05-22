https://ria.ru/20250522/ukraina-2018386771.html
На Украине массово отчисляют студентов старших курсов
На Украине массово отчисляют студентов старших курсов - РИА Новости, 22.05.2025
На Украине массово отчисляют студентов старших курсов
На Украине массово отчисляют студентов старших курсов мужского пола, это может быть связано с негласным распоряжением властей в рамках мобилизации в ряды ВСУ,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:06:00+03:00
2025-05-22T06:06:00+03:00
2025-05-22T06:06:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. На Украине массово отчисляют студентов старших курсов мужского пола, это может быть связано с негласным распоряжением властей в рамках мобилизации в ряды ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В украинских высших учебных заведениях в момент идущей летней экзаменационной сессии порядка 50 процентов студентов 3-5 курсов мужского пола начали целенаправленно заваливать на экзаменах, также фиксируется рост взяток за положительные оценки. Многим студентам в деканате откровенно говорят о предстоящем отчислении за неуспеваемость", - сообщил Марочко агентству. Эксперт предположил, что это связано с негласными распоряжениями украинского военно-политического руководства. "Отчислением молодых парней командование вооруженные формирований Украины намерено повысить мобилизационный потенциал страны", - заключил Марочко.
https://ria.ru/20250521/ukraina-2018359635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На Украине массово отчисляют студентов старших курсов
Марочко: на Украине массово отчисляют студентов на случай мобилизации