https://ria.ru/20250522/turtsiya-2018460255.html

Эрдоган оценил необходимость промежуточных выборов в парламент Турции

Эрдоган оценил необходимость промежуточных выборов в парламент Турции - РИА Новости, 22.05.2025

Эрдоган оценил необходимость промежуточных выборов в парламент Турции

Необходимости в проведении промежуточных выборов в парламент Турции сейчас нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:13:00+03:00

2025-05-22T14:13:00+03:00

2025-05-22T14:13:00+03:00

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СТАМБУЛ, 22 мая - РИА Новости. Необходимости в проведении промежуточных выборов в парламент Турции сейчас нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель ранее заявил о возможной отставке депутатов его партии, чтобы в парламенте оказалось 30 свободных мест - тогда согласно конституции необходимо провести промежуточные выборы. Оппозиция уверена в победе своих кандидатов и полагает, что эти выборы откроют путь к досрочным всеобщим выборам. Эрдоган заявил президент журналистам по возвращению из Венгрии, что CHP регулярно годами поднимает вопрос о досрочных выборах. "Сейчас нет необходимости в проведении промежуточных выборов. Граждане два года назад избрали депутатов на 5-летний срок, чтобы они выполняли свои задачи", - сказал президент. По его словам, Турция сейчас переживает наиболее успешный период своей истории, в том числе в плане борьбы с терроризмом, и власти не позволят досрочными выборами ввергнуть страну в кризис. CHP с конца марта призывает к досрочным выборам президента, хотя власти Турции не раз заявляли об отсутствии досрочных выборов на повестке дня, следующие президентские выборы запланированы на весну 2028 года. CHP может выдвинуть мэра столицы Мансура Яваша кандидатом в президенты в случае, если арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, выбранный партией в качестве кандидата в президенты, не будет освобожден, заявил ранее лидер партии. Адвокаты отстраненного от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу 7 апреля подали апелляцию на его арест, суд ее отклонил и продлил арест.

https://ria.ru/20250326/erdogan-2007423918.html

https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html

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в мире, турция, стамбул, венгрия, реджеп тайип эрдоган, экрем имамоглу, озгюр озель