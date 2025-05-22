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Внутри "Родины-матери" нашли тело мужчины
Внутри "Родины-матери" нашли тело мужчины - РИА Новости, 22.05.2025
Внутри "Родины-матери" нашли тело мужчины
Внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили тело мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:42:00+03:00
2025-05-22T13:42:00+03:00
2025-05-22T18:07:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили тело мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.Как уточнили в экстренных службах области, умерший мужчина был туристом.В свою очередь, источник РИА Новости в силовых ведомствах сообщил, что погибший — ректор одного из московских вузов.Позднее музей "Сталинградская битва" сообщил, что внутри монумента погиб ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков."После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родин-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия", — уточнили в музее.Там отметили, что экскурсию по Мамаеву кургану организовали для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования", осмотр монумента проходил в соответствии с установленными правилами.Там добавили, что посещение внутренних помещений скульптуры проводится только в сопровождении специалистов, доступ предоставляется для технических работников, СМИ и представителей официальных делегаций.О смерти Чеснокова на 69-м году жизни сегодня сообщила Московская государственная академия физической культуры. В учебном заведении не уточняли причины смерти.Монумент "Родина-мать зовет!" находится на Мамаевом кургане в центре Волгограда. На этой возвышенности на правом берегу Волги во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположены памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы", а также несколько братских и индивидуальных могил.
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происшествия, россия, волгоград
Происшествия, Россия, Волгоград
Внутри "Родины-матери" нашли тело мужчины
Внутри монумента "Родина-мать" нашли тело ректора одного из московских вузов
ВОЛГОГРАД, 22 мая — РИА Новости. Внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде обнаружили тело мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«
"По факту смерти мужчины органами СКР организована процессуальная проверка. По предварительным данным, смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального СУ СК.
Как уточнили в экстренных службах области, умерший мужчина был туристом.
В свою очередь, источник РИА Новости в силовых ведомствах сообщил, что погибший — ректор одного из московских вузов.
Позднее музей "Сталинградская битва" сообщил, что внутри монумента погиб ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков.
«
"После проведения ознакомительного осмотра внутреннего пространства скульптуры "Родин-мать зовет!" во время спуска вниз одному из участников стало плохо. Сотрудниками музея была оказана первая помощь, немедленно вызвана бригада скорой медицинской помощи, к сожалению, он умер до ее прибытия", — уточнили в музее.
Там отметили, что экскурсию по Мамаеву кургану организовали для делегации VII Международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы физического воспитания и адаптивной физической культуры в сфере образования", осмотр монумента проходил в соответствии с установленными правилами.
Там добавили, что посещение внутренних помещений скульптуры проводится только в сопровождении специалистов, доступ предоставляется для технических работников, СМИ и представителей официальных делегаций.
О смерти Чеснокова на 69-м году жизни сегодня сообщила Московская государственная академия физической культуры. В учебном заведении не уточняли причины смерти.
Монумент "Родина-мать зовет!" находится на Мамаевом кургане в центре Волгограда
. На этой возвышенности на правом берегу Волги во время Сталинградской битвы происходили ожесточенные бои. Сейчас там расположены памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы", а также несколько братских и индивидуальных могил.