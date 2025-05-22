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Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей - РИА Новости, 22.05.2025
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23:41 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tramp-2018556167.html
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:41:00+03:00
2025-05-22T23:41:00+03:00
в мире
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дональд трамп
ожирение
дети
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом, заявил президент страны Дональд Трамп. "Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме. По его словам, у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".
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в мире, сша, дональд трамп, ожирение, дети
В мире, США, Дональд Трамп, Ожирение, Дети
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей

Трамп заявил, что каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом, заявил президент страны Дональд Трамп.
«
"Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме.
По его словам, у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".
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В миреСШАДональд ТрампОжирениеДети
 
 
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