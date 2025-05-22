https://ria.ru/20250522/tramp-2018556167.html

Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей

Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей - РИА Новости, 22.05.2025

Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей

Каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом, заявил президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:41:00+03:00

2025-05-22T23:41:00+03:00

2025-05-22T23:41:00+03:00

в мире

сша

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ожирение

дети

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Каждый пятый ребенок в США страдает лишним весом, заявил президент страны Дональд Трамп. "Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме. По его словам, у 40% детей в США есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм диагностируют одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".

https://ria.ru/20250514/tramp-2016791097.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, ожирение, дети