В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме
CNN: разносы от Трампа в Белом доме стали новой проблемой для мировых лидеров
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств во время их визитов в США, что может стать причиной отказов от посещения Белого дома, пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
"Это новые "Голодные игры" мировой политики <…>. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE (World Wrestling Entertainment — американский рестлинг-промоушн. — Прим. ред.) <…>. Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой", — говорится в статье.
По мнению обозревателя, разносы Трампа представляют собой метафору внешней политики США, которая так же "непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора".
На этой неделе Трамп на встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете на фоне их политических разногласий сказал ему, что тот считается как уважаемой, так и противоречивой фигурой. Кроме того, глава США показал южноафриканскому политику материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, на что лидер ЮАР заявил, что никогда не видел этих документов. После этой встречи в СМИ появились сообщения, что Рамафосу "отзеленскировали".
Как ранее передавало агентство Блумберг, советники президента ЮАР опасались, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку.
В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
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