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В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме - РИА Новости, 22.05.2025
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23:16 22.05.2025 (обновлено: 23:17 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/tramp-2018553920.html
В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме
В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме - РИА Новости, 22.05.2025
В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме
Американский президент Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств во время их визитов в США, что может стать причиной отказов от посещения Белого... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:16:00+03:00
2025-05-22T23:17:00+03:00
в мире
сша
юар
дональд трамп
владимир зеленский
сирил рамафоса
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств во время их визитов в США, что может стать причиной отказов от посещения Белого дома, пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон."Это новые "Голодные игры" мировой политики &lt;…&gt;. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE (World Wrestling Entertainment — американский рестлинг-промоушн. — Прим. ред.) &lt;…&gt;. Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой", — говорится в статье.По мнению обозревателя, разносы Трампа представляют собой метафору внешней политики США, которая так же "непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора".На этой неделе Трамп на встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете на фоне их политических разногласий сказал ему, что тот считается как уважаемой, так и противоречивой фигурой. Кроме того, глава США показал южноафриканскому политику материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, на что лидер ЮАР заявил, что никогда не видел этих документов. После этой встречи в СМИ появились сообщения, что Рамафосу "отзеленскировали".Как ранее передавало агентство Блумберг, советники президента ЮАР опасались, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку.В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018540801.html
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сша
юар
украина
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в мире, сша, юар, дональд трамп, владимир зеленский, сирил рамафоса, вооруженные силы украины, украина
В мире, США, ЮАР, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Сирил Рамафоса, Вооруженные силы Украины, Украина
В США рассказали о "голодных играх" Трампа в Белом доме

CNN: разносы от Трампа в Белом доме стали новой проблемой для мировых лидеров

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств во время их визитов в США, что может стать причиной отказов от посещения Белого дома, пишет обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
"Это новые "Голодные игры" мировой политики <…>. Теперь иностранные лидеры на свой страх и риск входят в священное логово президента США, который проводит пресс-конференции так, словно это бои в клетке WWE (World Wrestling Entertainment — американский рестлинг-промоушн. — Прим. ред.) <…>. Учитывая растущие риски появления в Овальном кабинете, не будет удивительным, если некоторые лидеры пересмотрят взгляды на то, что когда-то было желанным приглашением, а теперь стало политической ловушкой", — говорится в статье.
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По мнению обозревателя, разносы Трампа представляют собой метафору внешней политики США, которая так же "непредсказуема, политизирована и переполнена теориями заговора".
На этой неделе Трамп на встрече с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете на фоне их политических разногласий сказал ему, что тот считается как уважаемой, так и противоречивой фигурой. Кроме того, глава США показал южноафриканскому политику материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, на что лидер ЮАР заявил, что никогда не видел этих документов. После этой встречи в СМИ появились сообщения, что Рамафосу "отзеленскировали".
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Как ранее передавало агентство Блумберг, советники президента ЮАР опасались, что ему грозит "взбучка" в Овальном кабинете во время визита в Вашингтон, как это было в ходе встречи Трампа с Зеленским, и предлагали главе государства отменить поездку.
В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.
Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
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