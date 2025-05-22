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Трамп хочет сближения с Путиным, пишет Atlantic - РИА Новости, 22.05.2025
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17:10 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tramp-2018497992.html
Трамп хочет сближения с Путиным, пишет Atlantic
Трамп хочет сближения с Путиным, пишет Atlantic - РИА Новости, 22.05.2025
Трамп хочет сближения с Путиным, пишет Atlantic
Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T17:10:00+03:00
2025-05-22T17:10:00+03:00
россия
сша
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дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит возможность организации встречи лидеров двух стран, пишет журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп, вернувшись в Белый дом, сказал советникам, чтобы они занялись планированием саммита с участием Путина. "Трамп все еще хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи", - говорится в публикации. Впрочем, заявили изданию американские чиновники, подобная возможная встреча, как ожидается, не будет касаться переговоров по урегулированию на Украине. По словам источников Atlantic, американский президент хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая затронет редкоземельные минералы из РФ. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После разговора лидеров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что президенты РФ и США не исключают личной встречи, но считают, что ее нужно тщательно подготовить. По его словам, команды лидеров прорабатывают содержание возможного саммита президентов, в том числе относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать итогом такой встречи. При этом Ушаков отметил, что пока лидеры не условились о проведении такой встречи, не определили ее место и сроки. В Кремле ранее заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США контрастирует с тем, что известно Москве.
https://ria.ru/20250522/otnosheniya-2018484487.html
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Трамп хочет сближения с Путиным, пишет Atlantic

Atlantic: Трамп хочет сближения с Путиным, США могут обдумать проведение встречи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит возможность организации встречи лидеров двух стран, пишет журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Трамп, вернувшись в Белый дом, сказал советникам, чтобы они занялись планированием саммита с участием Путина.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
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"Трамп все еще хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи", - говорится в публикации.
Впрочем, заявили изданию американские чиновники, подобная возможная встреча, как ожидается, не будет касаться переговоров по урегулированию на Украине.
По словам источников Atlantic, американский президент хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая затронет редкоземельные минералы из РФ.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
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После разговора лидеров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что президенты РФ и США не исключают личной встречи, но считают, что ее нужно тщательно подготовить. По его словам, команды лидеров прорабатывают содержание возможного саммита президентов, в том числе относительно выхода на договоренности, которые могли бы стать итогом такой встречи. При этом Ушаков отметил, что пока лидеры не условились о проведении такой встречи, не определили ее место и сроки.
В Кремле ранее заявили, что сообщения в ряде СМИ о деталях разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа со ссылкой на президента США контрастирует с тем, что известно Москве.
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