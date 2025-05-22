https://ria.ru/20250522/tramp-2018431626.html

СМИ: Трамп отклонил предложение Европы по Украине из-за одного слова

СМИ: Трамп отклонил предложение Европы по Украине из-за одного слова - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ: Трамп отклонил предложение Европы по Украине из-за одного слова

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:44:00+03:00

2025-05-22T11:44:00+03:00

2025-05-22T12:11:00+03:00

в мире

россия

ватикан

дональд трамп

владимир путин

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018419255_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6c6dc6881641561739bce09c321d5d00.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран Европы, что против безусловного прекращения огня, пишет The Wall Street Journal."Некоторые из участвовавших в телефонном разговоре в понедельник европейских лидеров настаивали на том, что результатом любых переговоров в Ватикане должно быть безусловное прекращение огня. Но Трамп снова возразил, заявив, что ему не нравится термин "безусловный". Он сказал, что никогда не использовал этот термин", — говорится в материале.Журналисты указали, что после этого главы европейских государств согласились прекратить использовать это слово.В четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться в Ватикане в середине июня.Переговоры Путина и Трампа состоялись вечером в понедельник и продолжались более двух часов. Как сообщил российский лидер по итогам беседы, Москва готова совместно с Киевом работать над меморандумом, включающим и прекращение огня.Американский президент проинформировал Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров о результатах разговора с Владимиром Путиным. Также он отметил, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Помощник президента Юрий Ушаков уточнил, что лидеры затронули тему обмена заключенными: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Политики также обсудили возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.В свою очередь, глава Белого дома после разговора заявил, что не вводит новые санкции против Москвы, так как есть шанс урегулировать конфликт.

https://ria.ru/20250522/telegraph-2018430303.html

https://ria.ru/20250522/ermak-2018421772.html

https://ria.ru/20250522/kadry-2018414386.html

https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

россия

ватикан

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ватикан, дональд трамп, владимир путин, украина, владимир зеленский