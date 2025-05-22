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СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского
СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 22.05.2025
СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского
Президента Южной Африки Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, пишет The Telegraph. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:34:00+03:00
2025-05-22T11:34:00+03:00
2025-05-22T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президента Южной Африки Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, пишет The Telegraph."Гостя Трампа основательно и по-настоящему "отзеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — говорится в материале.Трамп в среду на встрече с Рамафосой на фоне их политических разногласий сказал ему, что тот считается как уважаемой, так и противоречивой фигурой.Кроме того, глава США показал южноафриканскому политику материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, на что лидер ЮАР заявил, что никогда не видел этих документов.В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.
https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html
https://ria.ru/20250522/ermak-2018421772.html
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в мире, сша, южная африка, юар, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сирил рамафоса
В мире, США, Южная Африка, ЮАР, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Сирил Рамафоса
СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского
Telegraph: главу ЮАР Рамафосу отчитали в Белом доме