https://ria.ru/20250522/telegraph-2018430303.html

СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского

СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 22.05.2025

СМИ придумали новое слово из-за выходки Зеленского

Президента Южной Африки Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, пишет The Telegraph. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:34:00+03:00

2025-05-22T11:34:00+03:00

2025-05-22T16:21:00+03:00

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сша

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юар

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

сирил рамафоса

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президента Южной Африки Сирила Рамафосу "отзеленскировали" во время общения с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, пишет The Telegraph."Гостя Трампа основательно и по-настоящему "отзеленскировали", он угодил в засаду в Овальном кабинете напротив снимающих телекамер", — говорится в материале.Трамп в среду на встрече с Рамафосой на фоне их политических разногласий сказал ему, что тот считается как уважаемой, так и противоречивой фигурой.Кроме того, глава США показал южноафриканскому политику материалы, якобы доказывающие насилие против белых фермеров в африканской республике, на что лидер ЮАР заявил, что никогда не видел этих документов.В конце февраля состоялась встреча Трампа, вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у ВСУ нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона они не смогли бы продержаться и пару недель с начала конфликта.Зеленский спорил и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина в одиночку сражается с Россией. Американский лидер выгнал его из Белого дома, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась. Трамп отметил тогда, что глава киевского режима не готов к миру и проявил неуважение к США.

https://ria.ru/20250522/urok-2018402883.html

https://ria.ru/20250522/ermak-2018421772.html

https://ria.ru/20250522/kadry-2018414386.html

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южная африка

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в мире, сша, южная африка, юар, владимир зеленский, дональд трамп, вооруженные силы украины, сирил рамафоса