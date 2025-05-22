https://ria.ru/20250522/tashkent-2018424972.html

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург - РИА Новости, 22.05.2025

Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург

Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 15 июня увеличивает число рейсов Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент с семи до восьми в неделю,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T11:04:00+03:00

2025-05-22T11:04:00+03:00

2025-05-22T11:04:00+03:00

ташкент

санкт-петербург

узбекистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156134/52/1561345210_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d270f591df99ec69e84216c05252b8cb.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 15 июня увеличивает число рейсов Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент с семи до восьми в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Uzbekistan Airways увеличивает частоту полётов по маршруту Ташкент – Санкт-Петербург – Ташкент. С 15 июня добавляется ещё один рейс по воскресеньям", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу России. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.

https://ria.ru/20250513/tatarstan-2016663306.html

ташкент

санкт-петербург

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ташкент, санкт-петербург, узбекистан