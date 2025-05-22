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Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург - РИА Новости, 22.05.2025
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11:04 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/tashkent-2018424972.html
Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург
Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург - РИА Новости, 22.05.2025
Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург
Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 15 июня увеличивает число рейсов Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент с семи до восьми в неделю,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:04:00+03:00
2025-05-22T11:04:00+03:00
ташкент
санкт-петербург
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 15 июня увеличивает число рейсов Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент с семи до восьми в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Uzbekistan Airways увеличивает частоту полётов по маршруту Ташкент – Санкт-Петербург – Ташкент. С 15 июня добавляется ещё один рейс по воскресеньям", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании. В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу России. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.
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ташкент, санкт-петербург, узбекистан
Ташкент, Санкт-Петербург, Узбекистан
Uzbekistan Airways увеличит число рейсов Ташкент — Петербург

Uzbekistan Airways с 15 июня увеличит число рейсов Ташкент - Петербург - Ташкент

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways"
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет Boeing 757-231 авиакомпании "Uzbekistan Airways". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 22 мая – РИА Новости. Uzbekistan Airways, крупнейшая авиакомпания в Узбекистане, с 15 июня увеличивает число рейсов Ташкент - Санкт-Петербург - Ташкент с семи до восьми в неделю, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Uzbekistan Airways увеличивает частоту полётов по маршруту ТашкентСанкт-Петербург – Ташкент. С 15 июня добавляется ещё один рейс по воскресеньям", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиакомпании.
В настоящий момент Uzbekistan Airways ежедневно выполняет по одному рейсу в северную столицу России. Таким образом, общее число рейсов вырастет с семи до восьми в неделю.
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