https://ria.ru/20250522/stavropolya-2018446389.html
Глава Ставрополья поручил масштабировать работу по проекту "Дорога в школу"
Глава Ставрополья поручил масштабировать работу по проекту "Дорога в школу" - РИА Новости, 22.05.2025
Глава Ставрополья поручил масштабировать работу по проекту "Дорога в школу"
В рамках ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил важность создания современных и безопасных условий для обучения детей в РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:09:00+03:00
2025-05-22T13:09:00+03:00
2025-05-22T13:09:00+03:00
ставропольский край
буденновск
владимир владимиров
валентина матвиенко
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил важность создания современных и безопасных условий для обучения детей в регионе и дал поручения по развитию проекта "Дорога в школу", сообщает пресс-служба краевого правительства. "Мы работаем над тем, чтобы школы давали лучшие возможности для развития детей. Становились комфортнее, доступнее и безопаснее. На этой задаче делаю особый акцент. И требую от всех подходить к оценке условий учебы комплексно", — подчеркнул глава края. Как прозвучало, поддержка президента и федерального правительства позволяет создавать на Ставрополье школы нового типа с современными образовательными ресурсами и комфортной инфраструктурой. Так, в 2024 году в рамках нацпроекта и госпрограммы по развитию Северного Кавказа при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в регионе было открыто шесть современных школ более чем на 5 тысяч учащихся. Капитально отремонтированы и оснащены 11 образовательных учреждений. Особое внимание уделяется развитию творческого и технического потенциала школьников: в крае функционируют 73 новых "Точки роста" с современным оборудованием — компьютерами, микроскопами, цифровыми лабораториями. Также открыты три школьных "Кванториума" в городах Буденновск, Минеральные Воды и Пятигорск. Для комфортного и безопасного подвоза детей приобретено 39 новых школьных автобусов. Одним из ключевых направлений губернатор назвал проект "Дорога в школу", который стартовал в прошлом году в рамках госпрограммы края "Развитие дорожного хозяйства". Его цель — создать безопасную логистическую среду для детей: от благоустройства тротуаров до установки лежачих полицейских и правильной работы светофоров. За год в его рамках были отремонтированы 25 участков дорог, ведущих к школам. Глава региона обратился к главам муниципалитетов с рекомендацией провести встречи с педагогами и родительской общественностью для выявления дополнительных потребностей по улучшению подходов к школам. "В крае больше 600 школ. Не верю, что подходы и подъезды к ним везде идеальны. Рекомендую уточнить потребность в работах и запланировать на период до сентября 2026 года", — призвал Владимиров.
https://ria.ru/20250522/stavropole-2018436460.html
https://ria.ru/20250522/natsproekty-2018433347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буденновск, владимир владимиров, валентина матвиенко
Ставропольский край, Буденновск, Владимир Владимиров, Валентина Матвиенко
Глава Ставрополья поручил масштабировать работу по проекту "Дорога в школу"
На Ставрополье планируют развить работу по проекту "Дорога в школу"
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках ежегодного послания губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил важность создания современных и безопасных условий для обучения детей в регионе и дал поручения по развитию проекта "Дорога в школу", сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Мы работаем над тем, чтобы школы давали лучшие возможности для развития детей. Становились комфортнее, доступнее и безопаснее. На этой задаче делаю особый акцент. И требую от всех подходить к оценке условий учебы комплексно", — подчеркнул глава края.
Как прозвучало, поддержка президента и федерального правительства позволяет создавать на Ставрополье школы нового типа с современными образовательными ресурсами и комфортной инфраструктурой. Так, в 2024 году в рамках нацпроекта и госпрограммы по развитию Северного Кавказа
при поддержке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко
в регионе было открыто шесть современных школ более чем на 5 тысяч учащихся.
Капитально отремонтированы и оснащены 11 образовательных учреждений. Особое внимание уделяется развитию творческого и технического потенциала школьников: в крае функционируют 73 новых "Точки роста" с современным оборудованием — компьютерами, микроскопами, цифровыми лабораториями. Также открыты три школьных "Кванториума
" в городах Буденновск
, Минеральные Воды
и Пятигорск
. Для комфортного и безопасного подвоза детей приобретено 39 новых школьных автобусов.
Одним из ключевых направлений губернатор назвал проект "Дорога в школу", который стартовал в прошлом году в рамках госпрограммы края "Развитие дорожного хозяйства". Его цель — создать безопасную логистическую среду для детей: от благоустройства тротуаров до установки лежачих полицейских и правильной работы светофоров. За год в его рамках были отремонтированы 25 участков дорог, ведущих к школам.
Глава региона обратился к главам муниципалитетов с рекомендацией провести встречи с педагогами и родительской общественностью для выявления дополнительных потребностей по улучшению подходов к школам.
"В крае больше 600 школ. Не верю, что подходы и подъезды к ним везде идеальны. Рекомендую уточнить потребность в работах и запланировать на период до сентября 2026 года", — призвал Владимиров
.