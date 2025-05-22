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СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
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01:14 22.05.2025 (обновлено: 07:02 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/sssr-2018369904.html
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
СССР распустили с нарушениями юридических процедур, заявил советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:14:00+03:00
2025-05-22T07:02:00+03:00
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. СССР распустили с нарушениями юридических процедур, заявил советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ."СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", — сказал он.Кобяков пояснил, что распускать Советский Союз надо было по решению того же самого съезда депутатов, который и образовал это государство в 1992 году.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250504/putin-2014867235.html
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политика, ссср, россия, сша, антон кобяков
Политика, СССР, Россия, США, Антон Кобяков
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков

Советник президента Кобяков: процедура роспуска Советского Союза была нарушена

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСоветник Президента Российской Федерации Антон Кобяков
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. СССР распустили с нарушениями юридических процедур, заявил советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ.
«
"СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", — сказал он.
Кобяков пояснил, что распускать Советский Союз надо было по решению того же самого съезда депутатов, который и образовал это государство в 1992 году.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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4 мая, 12:32
 
ПолитикаСССРРоссияСШААнтон Кобяков
 
 
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