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СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
СССР распустили с нарушениями юридических процедур, заявил советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:14:00+03:00
2025-05-22T01:14:00+03:00
2025-05-22T07:02:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая — РИА Новости. СССР распустили с нарушениями юридических процедур, заявил советник президента России, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ."СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву, в том числе в странах Запада, в США, во Франции. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР", — сказал он.Кобяков пояснил, что распускать Советский Союз надо было по решению того же самого съезда депутатов, который и образовал это государство в 1992 году.XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250504/putin-2014867235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ссср, россия, сша, антон кобяков
Политика, СССР, Россия, США, Антон Кобяков
СССР юридически где-то существует, заявил Кобяков
Советник президента Кобяков: процедура роспуска Советского Союза была нарушена