https://ria.ru/20250522/ssha-2018366985.html

США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца - РИА Новости, 22.05.2025

США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:38:00+03:00

2025-05-22T00:38:00+03:00

2025-05-22T00:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби, чьи слова приводит издание Business Insider. США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. "Был нанесен крупнейший авиаудар в истории - 125 тысяч фунтов (56,7 тонны - ред.) - с одного авианосца (USS Harry S. Truman - ред.) по территории Сомали", - приводит слова военного издание. Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250503/ssha-2014730906.html

https://ria.ru/20250202/nyt-1996851390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, сомали, россия, дональд трамп, исламское государство*, аль-каида, министерство обороны сша, красное море