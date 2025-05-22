США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца
Пентагон: США нанесли крупнейший в истории авиаудар по территории Сомали
© Flickr / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth FleetАвианосец ВМС США Harry Truman во время прохода через Суэцкий канал
Авианосец ВМС США Harry Truman во время прохода через Суэцкий канал. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби, чьи слова приводит издание Business Insider.
США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
"Был нанесен крупнейший авиаудар в истории - 125 тысяч фунтов (56,7 тонны - ред.) - с одного авианосца (USS Harry S. Truman - ред.) по территории Сомали", - приводит слова военного издание.
Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.