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США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца - РИА Новости, 22.05.2025
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00:38 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/ssha-2018366985.html
США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца
США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца - РИА Новости, 22.05.2025
США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца
США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:38:00+03:00
2025-05-22T00:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби, чьи слова приводит издание Business Insider. США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. "Был нанесен крупнейший авиаудар в истории - 125 тысяч фунтов (56,7 тонны - ред.) - с одного авианосца (USS Harry S. Truman - ред.) по территории Сомали", - приводит слова военного издание. Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море. Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, сша, сомали, россия, дональд трамп, исламское государство*, аль-каида, министерство обороны сша, красное море
В мире, США, Сомали, Россия, Дональд Трамп, Исламское государство*, Аль-Каида, Министерство обороны США, Красное море
США нанесли крупнейший в истории авиаудар с авианосца

Пентагон: США нанесли крупнейший в истории авиаудар по территории Сомали

© Flickr / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth FleetАвианосец ВМС США Harry Truman во время прохода через Суэцкий канал
Авианосец ВМС США Harry Truman во время прохода через Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Flickr / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Авианосец ВМС США Harry Truman во время прохода через Суэцкий канал. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. США нанесли "крупнейший в истории" авиаудар c авианосца, он пришелся по территории Сомали, а общий вес сброшенных боеприпасов составил 56,7 тонны, заявил начальник штаба военно-морских сил США адмирал Джеймс Килби, чьи слова приводит издание Business Insider.
США с февраля наносят авиаудары в Сомали по объектам "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ)*, также Штаты регулярно наносят удары по позициям базирующейся в Сомали радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Пентагон сообщил об испытании прототипа гиперзвуковой ракеты
3 мая, 02:43
"Был нанесен крупнейший авиаудар в истории - 125 тысяч фунтов (56,7 тонны - ред.) - с одного авианосца (USS Harry S. Truman - ред.) по территории Сомали", - приводит слова военного издание.
Как отмечает газета со ссылкой на сотрудника Пентагона, удар был нанесен 1 февраля с авианосца Harry Truman, который находится в Красном море.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявлял, что отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам в Сомали, где находились террористы, а также указал, что в результате этих атак мирные жители не пострадали. По данным сомалийских СМИ, в результате авиаударов 1 февраля были уничтожены не менее 48 террористов ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
2 февраля, 02:16
 
В миреСШАСомалиРоссияДональд ТрампИсламское государство*Аль-КаидаМинистерство обороны СШАКрасное море
 
 
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