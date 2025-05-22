https://ria.ru/20250522/srok-2018531338.html

Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы

Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы - РИА Новости, 23.05.2025

Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы

Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы в этом году - 25 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-22T19:12:00+03:00

2025-05-22T19:12:00+03:00

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общество

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сн_образование

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы в этом году - 25 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов предоставлена и востребована. "В этом году дни пересдачи 3-4 июля. Время для подачи документов в ВУЗ будет достаточно. Напомню, это 25 июля - предельный срок подачи документов", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства.

https://ria.ru/20241207/kravtsov-1987852328.html

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2025

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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование