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Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы - РИА Новости, 23.05.2025
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19:12 22.05.2025 (обновлено: 11:01 23.05.2025)
https://ria.ru/20250522/srok-2018531338.html
Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы
Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы - РИА Новости, 23.05.2025
Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы
Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы в этом году - 25 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.05.2025
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общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы в этом году - 25 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов предоставлена и востребована. "В этом году дни пересдачи 3-4 июля. Время для подачи документов в ВУЗ будет достаточно. Напомню, это 25 июля - предельный срок подачи документов", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства.
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общество, россия, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов назвал предельный срок подачи документов в вузы

Кравцов: предельный срок подачи документов в вузы в этом году 25 июля

© РИА Новости / Анастасия ПетроваМинистр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предельный срок подачи документов в российские ВУЗы в этом году - 25 июля, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Он отметил, что возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов предоставлена и востребована.
"В этом году дни пересдачи 3-4 июля. Время для подачи документов в ВУЗ будет достаточно. Напомню, это 25 июля - предельный срок подачи документов", - сказал Кравцов в ходе совещания с членами правительства.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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ОбществоРоссияСергей КравцовСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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