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Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 22.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 22.05.2025 (обновлено: 07:19 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018393664.html
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 22.05.2025
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские силы остановили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:07:00+03:00
2025-05-22T07:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Российские силы остановили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки вооруженные формирования Украины провели ряд контратакующих действий и штурмов наших позиций. Так, в районе населенного пункта Загрызово силами ротно-тактических групп, усиленный танковым взводом, попытались вернуть ранее утраченные позиции. В ходе боя противник потерял танк и около 40 человек личного состава", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что отбив атаку ВСУ, российские силы смогли продвинуться вперед на одном из участков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко

Марочко: российские силы отбили контратаку ВСУ с танками в районе Загрызово

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" ведет стрельбу по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Российские силы остановили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки вооруженные формирования Украины провели ряд контратакующих действий и штурмов наших позиций. Так, в районе населенного пункта Загрызово силами ротно-тактических групп, усиленный танковым взводом, попытались вернуть ранее утраченные позиции. В ходе боя противник потерял танк и около 40 человек личного состава", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко отметил, что отбив атаку ВСУ, российские силы смогли продвинуться вперед на одном из участков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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