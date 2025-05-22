https://ria.ru/20250522/spetsoperatsiya-2018393664.html
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко - РИА Новости, 22.05.2025
Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Российские силы остановили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:07:00+03:00
2025-05-22T07:07:00+03:00
2025-05-22T07:19:00+03:00
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ЛУГАНСК, 22 мая - РИА Новости. Российские силы остановили контратаку ВСУ в районе населенного пункта Загрызово на купянском направлении, уничтожив украинскую пехоту и бронетехнику, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки вооруженные формирования Украины провели ряд контратакующих действий и штурмов наших позиций. Так, в районе населенного пункта Загрызово силами ротно-тактических групп, усиленный танковым взводом, попытались вернуть ранее утраченные позиции. В ходе боя противник потерял танк и около 40 человек личного состава", - рассказал, эксперт ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко отметил, что отбив атаку ВСУ, российские силы смогли продвинуться вперед на одном из участков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия остановила контратаку ВСУ на Купянском направлении, заявил Марочко
Марочко: российские силы отбили контратаку ВСУ с танками в районе Загрызово