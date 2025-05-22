https://ria.ru/20250522/sovbez-2018531249.html
Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной, заявил Совбез
Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной, заявил Совбез - РИА Новости, 22.05.2025
Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной, заявил Совбез
Турция продолжит усилия по посредничеству между РФ и Украиной, процесс урегулирования украинского конфликта вошел в "чувствительную" стадию, заявил в четверг... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:12:00+03:00
2025-05-22T19:12:00+03:00
2025-05-22T20:54:00+03:00
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СТАМБУЛ, 22 мая - РИА Новости. Турция продолжит усилия по посредничеству между РФ и Украиной, процесс урегулирования украинского конфликта вошел в "чувствительную" стадию, заявил в четверг Совет по безопасности страны.Заседание Совета прошло в четверг под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана."Отмечено, что процесс завершения российско-украинского конфликта вошел в чувствительную стадию. Отмечено, что Турция, взявшая на себя инициативу по достижению устойчивого и справедливого мира, продолжит вносить вклад в глобальные мир и стабильность через мирную дипломатию и посреднические усилия", - говорится в опубликованном по итогам Совбеза заявлении.Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было.Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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в мире, россия, украина, турция, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, владимир путин, владимир мединский, реджеп тайип эрдоган
В мире, Россия, Украина, Турция, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Владимир Мединский, Реджеп Тайип Эрдоган
Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной, заявил Совбез
Совбез: Турция продолжит посредничество между Россией и Украиной