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"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто - РИА Новости, 22.05.2025
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11:53 22.05.2025 (обновлено: 12:08 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/skidki-2018432842.html
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто - РИА Новости, 22.05.2025
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
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автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
авто
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак."Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации.Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.
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автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто, россия, совет федерации рф
АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто, Россия, Совет Федерации РФ
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто

Громак: "АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают прямые субсидии скидок на покупку авто

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкСалон электромобиля Lada e-Largus российского автопроизводителя "АвтоВАЗ"
Салон электромобиля Lada e-Largus российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
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Салон электромобиля Lada e-Largus российского автопроизводителя "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак.
"Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации.
Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.
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АвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЭкономикаАвтоРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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