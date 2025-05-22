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"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто - РИА Новости, 22.05.2025
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:53:00+03:00
2025-05-22T11:53:00+03:00
2025-05-22T12:08:00+03:00
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" и Минпромторг России обсуждают введение механизма прямого субсидирования скидок на покупку автомобилей, сообщил вице-президент компании Сергей Громак."Обсуждаем с Минпромторгом различные новые форматы мер поддержки спроса… как один из вариантов, который обсуждаем - это прямые субсидии автопроизводителям, которые будут транслироваться в скидки покупателям", - сказал Громак в ходе выступления в Совете Федерации.Он уточнил, что в таком случае автопроизводитель напрямую будет давать скидку покупателям, минуя завышенные проценты банков по кредитам.
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автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика, авто, россия, совет федерации рф
АвтоВАЗ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика, Авто, Россия, Совет Федерации РФ
"АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают субсидирование скидок на покупку авто
Громак: "АвтоВАЗ" и Минпромторг обсуждают прямые субсидии скидок на покупку авто