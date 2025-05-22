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В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 22.05.2025
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21:43 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/sboj-2018548412.html
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 22.05.2025
В работе соцсети X произошел масштабный сбой
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T21:43:00+03:00
2025-05-22T21:43:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 21.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более 1 300 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также на проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter
В мире, Технологии, США, Великобритания, Канада, Илон Маск, Twitter
В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Downdetector: пользователи X сообщают о масштабном сбое в работе соцсети

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтраница социальной сети на экране ноутбука
Страница социальной сети на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Сбой начался в районе 21.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более 1 300 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран.
Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также на проблемы соединения с сервером.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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В миреТехнологииСШАВеликобританияКанадаИлон МаскTwitter
 
 
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