https://ria.ru/20250522/sboj-2018548412.html

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

В работе соцсети X произошел масштабный сбой - РИА Новости, 22.05.2025

В работе соцсети X произошел масштабный сбой

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T21:43:00+03:00

2025-05-22T21:43:00+03:00

2025-05-22T21:43:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о масштабном сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Сбой начался в районе 21.00 мск. Наибольшее количество жалоб поступает из США – более 1 300 сообщений. Также на неполадки указывают пользователи из Великобритании, Канады, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряда других стран. Чаще всего пользователи жалуются на сбои в работе веб-сайта и приложения соцсети, а также на проблемы соединения с сервером. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250310/mask-2004186069.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, великобритания, канада, илон маск, twitter