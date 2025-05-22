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Новый румынский президент высказался о перспективах помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2025
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09:26 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rumynija-2018405437.html
Новый румынский президент высказался о перспективах помощи Украине
Новый румынский президент высказался о перспективах помощи Украине - РИА Новости, 22.05.2025
Новый румынский президент высказался о перспективах помощи Украине
Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T09:26:00+03:00
2025-05-22T09:26:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью газете Financial Times. "Да, я это поддерживаю", - сказал Дан, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками. По его словам, Румыния готова увеличить расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Как отмечает Financial Times, обещание избранного президента увеличить расходы на оборону прозвучало в деликатный момент для Румынии, где сменявшие друг друга правительства позволили дефициту бюджета раздуться до 9,3% ВВП к прошлому году, что является самым высоким показателем в ЕС. Он также отметил, что, проголосовав за него, жители Румынии сделали четкий выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, и преданного союзника Украины. "Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - добавил Дан. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250521/makron-2018211200.html
https://ria.ru/20250520/durov-2018140727.html
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в мире, украина, румыния, россия, никушор дан, павел дуров, сергей лавров, нато, евросоюз, telegram
В мире, Украина, Румыния, Россия, Никушор Дан, Павел Дуров, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Telegram
Новый румынский президент высказался о перспективах помощи Украине

Дан: Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета, заявил избранный президент страны Никушор Дан в интервью газете Financial Times.
"Да, я это поддерживаю", - сказал Дан, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками.
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По его словам, Румыния готова увеличить расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Как отмечает Financial Times, обещание избранного президента увеличить расходы на оборону прозвучало в деликатный момент для Румынии, где сменявшие друг друга правительства позволили дефициту бюджета раздуться до 9,3% ВВП к прошлому году, что является самым высоким показателем в ЕС.
Он также отметил, что, проголосовав за него, жители Румынии сделали четкий выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, и преданного союзника Украины. "Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - добавил Дан.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение.
В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаРумынияРоссияНикушор ДанПавел ДуровСергей ЛавровНАТОЕвросоюзTelegram
 
 
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