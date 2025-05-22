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Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле - РИА Новости, 22.05.2025
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04:42 22.05.2025 (обновлено: 10:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rubl-2018381781.html
Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле
Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле - РИА Новости, 22.05.2025
Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле
Снижение ключевой ставки при крепком рубле — это самый хороший сценарий для Банка России, поскольку обеспечивается снижение и инфляции, и рисков рецессии,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T04:42:00+03:00
2025-05-22T10:48:00+03:00
экономика
владимир брагин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Снижение ключевой ставки при крепком рубле — это самый хороший сценарий для Банка России, поскольку обеспечивается снижение и инфляции, и рисков рецессии, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин. Выход данных об инфляции за май должен усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ России, рассчитывает эксперт. Более того, если охлаждение экономики усилится, регулятору придется действовать быстрее, чем ожидает рынок, так как рецессия, подорвав доверие к рублю, вызовет его ослабление, а затем и всплеск инфляции, поясняет он."Из всех вариантов развития событий приемлемыми для ЦБ России остается только вариант крепкого рубля. Если рубль обеспечивает снижение инфляции, снижение ставки может уменьшить риски рецессии и обширных финансовых проблем. Это, возможно, самый хороший сценарий для ЦБ России", — сказал Брагин.В случае же устойчивого ослабления национальной валюты Центробанк рискует не только получить сочетание рецессии и роста инфляции, но и лишиться кредита доверия со стороны инвесторов, предупредил аналитик.Крепкий рубль — это сильнейший антиинфляционный фактор: с 2014 года, когда состоялся переход к плавающему курсу, Банк России никогда не добивался устойчивого снижения инфляции без укрепления рубля, и текущая ситуация — не исключение, отметил эксперт."Важно отметить, что крепкий рубль работает не только через снижение стоимости импорта, но и через охлаждение экономики. При этом оно может быть более эффективным, чем ставка. Например, усиление конкуренции с импортом не только ограничивает рост выпуска, но и не позволяет компаниям переносить возросшие издержки на потребителей, как это может происходить при росте ставок", — добавил он.Тем не менее есть серьезный риск, что ослабление рубля может помножить на ноль все усилия Центробанка, направленные на замедление инфляции, резюмировал Брагин.
https://ria.ru/20250520/rubl-2017960608.html
https://ria.ru/20250520/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, владимир брагин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Владимир Брагин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Эксперт назвал самый хороший сценарий для ЦБ при крепком рубле

Экономист Брагин: снижение ставки при крепком рубле может снизить риски рецессии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Снижение ключевой ставки при крепком рубле — это самый хороший сценарий для Банка России, поскольку обеспечивается снижение и инфляции, и рисков рецессии, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа капитал" Владимир Брагин.
Выход данных об инфляции за май должен усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки ЦБ России, рассчитывает эксперт. Более того, если охлаждение экономики усилится, регулятору придется действовать быстрее, чем ожидает рынок, так как рецессия, подорвав доверие к рублю, вызовет его ослабление, а затем и всплеск инфляции, поясняет он.
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"Из всех вариантов развития событий приемлемыми для ЦБ России остается только вариант крепкого рубля. Если рубль обеспечивает снижение инфляции, снижение ставки может уменьшить риски рецессии и обширных финансовых проблем. Это, возможно, самый хороший сценарий для ЦБ России", — сказал Брагин.
В случае же устойчивого ослабления национальной валюты Центробанк рискует не только получить сочетание рецессии и роста инфляции, но и лишиться кредита доверия со стороны инвесторов, предупредил аналитик.
Крепкий рубль — это сильнейший антиинфляционный фактор: с 2014 года, когда состоялся переход к плавающему курсу, Банк России никогда не добивался устойчивого снижения инфляции без укрепления рубля, и текущая ситуация — не исключение, отметил эксперт.
«
"Важно отметить, что крепкий рубль работает не только через снижение стоимости импорта, но и через охлаждение экономики. При этом оно может быть более эффективным, чем ставка. Например, усиление конкуренции с импортом не только ограничивает рост выпуска, но и не позволяет компаниям переносить возросшие издержки на потребителей, как это может происходить при росте ставок", — добавил он.
Тем не менее есть серьезный риск, что ослабление рубля может помножить на ноль все усилия Центробанка, направленные на замедление инфляции, резюмировал Брагин.
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