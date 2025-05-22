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В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
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01:18 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html
В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков
В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025
В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков
Интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе растет в современном многополярном мире, об этом говорит большое количество зарубежных гостей на ПМЮФ-2025,... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:18:00+03:00
2025-05-22T01:18:00+03:00
россия
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе растет в современном многополярном мире, об этом говорит большое количество зарубежных гостей на ПМЮФ-2025, сообщил сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "В современном многополярном мире растет интерес к России, к нашей отечественной юрисдикции, к нашей правовой системе, нашему опыту и истории. Россия может стать точкой сборки и центром новых правил игры международного права многополяного мира, нового суверенного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира приняли участие в ПМЮФ в 2025 году, что свидетельствует об уникальном интересе к российской юрисдикции. "Значительное число зарубежных гостей этого форума качественно изменили состав участников по сравнению с прошлым годом. Это и министры юстиции зарубежных стран, председатели и судьи конституционных, верховных судов зарубежных стран, генпрокуроры, представители юридической общественности", - добавил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250520/medvedev-2018117603.html
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025
Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025
В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков

Кобяков: интерес к правовой системе России в многополярном мире растет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСоветник президента РФ Антон Кобяков
Советник президента РФ Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник президента РФ Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе растет в современном многополярном мире, об этом говорит большое количество зарубежных гостей на ПМЮФ-2025, сообщил сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков.
"В современном многополярном мире растет интерес к России, к нашей отечественной юрисдикции, к нашей правовой системе, нашему опыту и истории. Россия может стать точкой сборки и центром новых правил игры международного права многополяного мира, нового суверенного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев заявил о формировании нового миропорядка
20 мая, 18:53
Он отметил, что более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира приняли участие в ПМЮФ в 2025 году, что свидетельствует об уникальном интересе к российской юрисдикции.
"Значительное число зарубежных гостей этого форума качественно изменили состав участников по сравнению с прошлым годом. Это и министры юстиции зарубежных стран, председатели и судьи конституционных, верховных судов зарубежных стран, генпрокуроры, представители юридической общественности", - добавил Кобяков.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Медведев объяснил, чем грозят попытки создать однополярный мир
20 мая, 18:32
 
РоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПетербургский юридический форум — 2025
 
 
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