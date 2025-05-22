https://ria.ru/20250522/rossiya-2018370284.html

В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков

В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков - РИА Новости, 22.05.2025

В многополярном мире растет интерес к России, заявил Кобяков

Интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе растет в современном многополярном мире, об этом говорит большое количество зарубежных гостей на ПМЮФ-2025,... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:18:00+03:00

2025-05-22T01:18:00+03:00

2025-05-22T01:18:00+03:00

россия

санкт-петербург

антон кобяков

петербургский юридический форум — 2025

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Интерес к России, ее юрисдикции и правовой системе растет в современном многополярном мире, об этом говорит большое количество зарубежных гостей на ПМЮФ-2025, сообщил сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "В современном многополярном мире растет интерес к России, к нашей отечественной юрисдикции, к нашей правовой системе, нашему опыту и истории. Россия может стать точкой сборки и центром новых правил игры международного права многополяного мира, нового суверенного права", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. Он отметил, что более 5,6 тысячи человек из 80 стран мира приняли участие в ПМЮФ в 2025 году, что свидетельствует об уникальном интересе к российской юрисдикции. "Значительное число зарубежных гостей этого форума качественно изменили состав участников по сравнению с прошлым годом. Это и министры юстиции зарубежных стран, председатели и судьи конституционных, верховных судов зарубежных стран, генпрокуроры, представители юридической общественности", - добавил Кобяков. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с понедельника по среду в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018117603.html

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россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025