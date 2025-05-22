https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html

Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу

Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу - РИА Новости, 22.05.2025

Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу

Россия должна предложить новую форму сотрудничества с западным бизнесом, который хочет вернуться, чтобы исключить санкционные угрозы, заявил советник президента РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T01:25:00+03:00

2025-05-22T01:25:00+03:00

2025-05-22T01:43:00+03:00

экономика

россия

санкт-петербург

антон кобяков

владимир путин

денис мантуров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Россия должна предложить новую форму сотрудничества с западным бизнесом, который хочет вернуться, чтобы исключить санкционные угрозы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков. "Мы должны предложить новую форму сотрудничества для западного бизнеса, желающего вернуться. Сегодня стоит задача с учетом международной обстановки предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, санкт-петербург, антон кобяков, владимир путин, денис мантуров