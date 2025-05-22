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Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу - РИА Новости, 22.05.2025
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01:25 22.05.2025 (обновлено: 01:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rossija-2018370737.html
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу
Россия должна предложить новую форму сотрудничества с западным бизнесом, который хочет вернуться, чтобы исключить санкционные угрозы, заявил советник президента РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T01:25:00+03:00
2025-05-22T01:43:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
антон кобяков
владимир путин
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Россия должна предложить новую форму сотрудничества с западным бизнесом, который хочет вернуться, чтобы исключить санкционные угрозы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков. "Мы должны предложить новую форму сотрудничества для западного бизнеса, желающего вернуться. Сегодня стоит задача с учетом международной обстановки предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250508/kompanii-2015765653.html
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экономика, россия, санкт-петербург, антон кобяков, владимир путин, денис мантуров
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Владимир Путин, Денис Мантуров
Кобяков призвал предложить новую форму сотрудничества западному бизнесу

Кобяков: надо предложить новые условия бизнесу, который хочет вернуться

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Антон Кобяков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Россия должна предложить новую форму сотрудничества с западным бизнесом, который хочет вернуться, чтобы исключить санкционные угрозы, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков.
"Мы должны предложить новую форму сотрудничества для западного бизнеса, желающего вернуться. Сегодня стоит задача с учетом международной обстановки предложить такую схему, так перестроить мировую систему, чтобы санкционные угрозы не мешали", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЮФ.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Дмитриев: многие иностранные компании захотели вернуться в Россию
8 мая, 12:13
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
Москва - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Требования к иностранным компаниям при возвращении в Россию изменятся
22 февраля, 11:34
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковВладимир ПутинДенис Мантуров
 
 
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