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Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями - РИА Новости, 22.05.2025
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12:48 22.05.2025 (обновлено: 14:36 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/rospotrebnadzor-2018442618.html
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями - РИА Новости, 22.05.2025
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями
Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:48:00+03:00
2025-05-22T14:36:00+03:00
общество
россия
анна попова
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сн_образование
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". "Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь – не менее 30", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями

Роспотребнадзор увеличил перерыв между уроками и допзанятиями до 30 минут

© Fotolia / detailblick-fotoШкольница читает учебник
Школьница читает учебник - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Fotolia / detailblick-foto
Школьница читает учебник. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
"Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь – не менее 30", - рассказали в ведомстве.
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ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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