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Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями - РИА Новости, 22.05.2025
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями
Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:48:00+03:00
2025-05-22T12:48:00+03:00
2025-05-22T14:36:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". "Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь – не менее 30", - рассказали в ведомстве.
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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями
Роспотребнадзор увеличил перерыв между уроками и допзанятиями до 30 минут