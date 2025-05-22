https://ria.ru/20250522/rospotrebnadzor-2018442618.html

Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями

Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями - РИА Новости, 22.05.2025

Роспотребнадзор увеличил перерыв между последним уроком и допзанятиями

Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T12:48:00+03:00

2025-05-22T12:48:00+03:00

2025-05-22T14:36:00+03:00

общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор увеличил минимальный перерыв между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены с 20 до 30 минут, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ Анной Поповой утверждены изменения в санправила и нормы "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". "Новые гигиенические нормативы предусматривают увеличение перерыва между последним уроком и началом внеурочных или дополнительных занятий следующей смены, ранее он составлял не менее 20 минут, а теперь – не менее 30", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250522/gd-2018399847.html

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общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, сн_образование