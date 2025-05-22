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РЭЦ принял участие в сессии "Диалог бизнеса и власти" Петербурге

РЭЦ принял участие в сессии "Диалог бизнеса и власти" Петербурге - РИА Новости, 22.05.2025

РЭЦ принял участие в сессии "Диалог бизнеса и власти" Петербурге

В рамках заседания рабочей группы "Развитие предпринимательства" в Санкт-Петербург Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в пленарной сессии РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:00:00+03:00

2025-05-22T18:00:00+03:00

2025-05-22T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В рамках заседания рабочей группы "Развитие предпринимательства" в Санкт-Петербург Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) принял участие в пленарной сессии "Диалог бизнеса и власти", на котором директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева выступила в ключевой дискуссии о развитии экспортной деятельности."Сессия открылась приветственными словами вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирины Ивановой и Уполномоченного по защите прав предпринимателей Санкт-Петербурга Валерия Калугина", - сообщает центр."Средний и малый бизнес в Петербурге демонстрирует высокие количественные показатели. В этом году у нас в городе ведут свою деятельность более 386 тысяч организаций малого и среднего предпринимательства. С 2020 года число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 17,2%. Столь значительное увеличение удалось достигнуть благодаря грамотно выстроенной системе механизмов государственной поддержки. Сегодня в городе создано 8 организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Это позволяет выстроить устойчивое взаимодействие с предпринимательским сообществом всех отраслей. На федеральном уровне не раз была отмечена успешная работа нашей инфраструктуры", — отметил Поляков.В ходе сессии участники обсудили актуальные вопросы развития петербургского бизнеса. Минаева поделилась экспертным взглядом на поддержку экспортоориентированных предприятий. В дискуссии также приняли участие директор АНО "Санкт-Петербургский центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП" Мария Ершова и представители бизнеса — Дмитрий Гинтовт ("РТрансИнвест"), Аркадий Штейн ("Макароника-М") и другие.Особое внимание было уделено инструментам содействия экспорту, включая финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также развитию логистических и цифровых решений для выхода компаний на международные рынки."Для предпринимателей, которые выходят на международные рынки, региональные центры поддержки экспорта при методологической поддержке РЭЦ предоставляют различные услуги: начиная с предложения "теплого" списка контактов потенциальных партнеров, заканчивая выставками, бизнес-миссиями, приемом иностранных делегаций на территории региона. Только вчера в Санкт-Петербурге стартовала бизнес-миссия иностранных байеров из Индонезии, Вьетнама и Монголии. Еще одна востребованная мера поддержки — размещение на электронных торговых площадках для поиска новых иностранных покупателей. Мы также помогаем с адаптацией товаров на внешних рынках в рамках софинансирования, предлагаем сертификацию товаров, регистрацию налогов", — уточнила Минаева.РЭЦ напомнил, что региональные центры поддержки экспорта оказывают помощь компаниям сегмента МСП на всех стадиях экспорта. Список ЦПЭ можно найти на сайте РЭЦ в разделе "Региональные подразделения".

https://ria.ru/20250522/fanera-2018501708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

санкт-петербург, россия, экономика