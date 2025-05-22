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Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 22.05.2025
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19:09 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/putin-2018531042.html
Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты
Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 22.05.2025
Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты
Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T19:09:00+03:00
2025-05-22T19:09:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила в четверг с докладом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Можем рассчитывать на стабилизацию цен (сельхозпродуктов - ред.), да?", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к главе Минсельхоза. Лут ответила, что цены на овощи сейчас "идут разнонаправленно", на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются. Она также отметила, что самая критичная группа на данный момент- это овощи и картофель. "По прошлому году, я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет. То есть в 2023 году у нас был очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда. И поэтому, конечно, поскольку очень много участников на рынке, нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения", - отметила Лут. Она добавила, что в 2025 году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству, соответственно, первые овощи и картофель появятся в конце июня, а значит с июля ожидается снижение внутренних цен на картофель и на овощи.
https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html
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экономика, россия, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты

Путин спросил Лут, можно ли рассчитывать на стабильные цены на сельхозпродукты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции с членами правительства РФ
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты.
Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила в четверг с докладом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
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"Можем рассчитывать на стабилизацию цен (сельхозпродуктов - ред.), да?", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к главе Минсельхоза.
Лут ответила, что цены на овощи сейчас "идут разнонаправленно", на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются. Она также отметила, что самая критичная группа на данный момент- это овощи и картофель.
"По прошлому году, я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет. То есть в 2023 году у нас был очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда. И поэтому, конечно, поскольку очень много участников на рынке, нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения", - отметила Лут.
Она добавила, что в 2025 году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству, соответственно, первые овощи и картофель появятся в конце июня, а значит с июля ожидается снижение внутренних цен на картофель и на овощи.
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