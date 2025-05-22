https://ria.ru/20250522/putin-2018531042.html

Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты

Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты - РИА Новости, 22.05.2025

Путин спросил министра сельского хозяйства о стабилизации цен на продукты

Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T19:09:00+03:00

2025-05-22T19:09:00+03:00

2025-05-22T19:09:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018522191_881:946:2840:2048_1920x0_80_0_0_18dbf4cb4215aa8f1b12db44746e7646.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил министра сельского хозяйства Оксану Лут, можно ли рассчитывать на стабилизацию цен на сельхозпродукты. Министр сельского хозяйства Оксана Лут выступила в четверг с докладом на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Можем рассчитывать на стабилизацию цен (сельхозпродуктов - ред.), да?", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к главе Минсельхоза. Лут ответила, что цены на овощи сейчас "идут разнонаправленно", на одни виды продуктов питания цены увеличиваются, на другие снижаются. Она также отметила, что самая критичная группа на данный момент- это овощи и картофель. "По прошлому году, я напомню, что мы, в связи, опять же, с погодными условиями, у нас они были тяжелые на протяжении всего сезона, мы собрали меньше урожая картофеля на 1,3 миллиона тонн, в организованном секторе меньше, но при этом 7,3 миллиона тонн, которые мы собрали, это средний уровень объема производства за последние 5 лет. То есть в 2023 году у нас был очень большой урожай, рекордный урожай, мы такого не собирали никогда. И поэтому, конечно, поскольку очень много участников на рынке, нет крупных компаний в картофелеводстве или в овощеводстве, то это вопрос спроса и предложения", - отметила Лут. Она добавила, что в 2025 году ожидается увеличение посадки картофеля по гектарам и по количеству, соответственно, первые овощи и картофель появятся в конце июня, а значит с июля ожидается снижение внутренних цен на картофель и на овощи.

https://ria.ru/20250402/tseny-2008837931.html

https://ria.ru/20240911/putin-1972134340.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)