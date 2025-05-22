https://ria.ru/20250522/putin-2018528931.html
Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО
Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО - РИА Новости, 22.05.2025
Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО
Президент России Владимир Путин попросил главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО и их детей. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:56:00+03:00
2025-05-22T18:56:00+03:00
2025-05-22T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО и их детей. Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Президент напомнил, что через месяц, 20 июня, стартует кампания по приёму в высшие учебные заведения. "Мы говорили и договаривались о том, что бюджетные места будем главным образом сосредотачивать в региональных высших учебных заведениях. Первое. И второй вопрос по поводу квот для участников специальной военной операции и их детей - пожалуйста, вот на это попросил бы обратить внимание", - сказал Путин, передавая слово Фалькову.
https://ria.ru/20241012/vuzy-1977766155.html
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россия, владимир путин, валерий фальков, общество
Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Общество
Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами для участников СВО
Путин попросил Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобрнауки РФ Валерия Фалькова доложить о ситуации с квотами в вузах для участников СВО и их детей.
Путин в четверг проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент напомнил, что через месяц, 20 июня, стартует кампания по приёму в высшие учебные заведения.
"Мы говорили и договаривались о том, что бюджетные места будем главным образом сосредотачивать в региональных высших учебных заведениях. Первое. И второй вопрос по поводу квот для участников специальной военной операции и их детей - пожалуйста, вот на это попросил бы обратить внимание", - сказал Путин, передавая слово Фалькову.