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Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 22.05.2025
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18:39 22.05.2025 (обновлено: 18:42 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/putin-2018525784.html
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 22.05.2025
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ
Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. РИА Новости, 22.05.2025
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2025-05-22T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кравцов
общество
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. "У нас идет сейчас подготовка к проведению основного этапа ЕГЭ. С 23 мая, уже с завтрашнего дня, стартует итоговая аттестация школьников. Как идет работа, Сергей Сергеевич?", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
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россия, владимир путин, сергей кравцов, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ

Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в России

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в школах России
Сдача ЕГЭ в школах России - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сдача ЕГЭ в школах России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране.
«
"У нас идет сейчас подготовка к проведению основного этапа ЕГЭ. С 23 мая, уже с завтрашнего дня, стартует итоговая аттестация школьников. Как идет работа, Сергей Сергеевич?", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Определены даты проведения ЕГЭ в 2025 году
18 октября 2024, 19:52
 
РоссияВладимир ПутинСергей КравцовОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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