https://ria.ru/20250522/putin-2018525784.html
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 22.05.2025
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ
Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:39:00+03:00
2025-05-22T18:39:00+03:00
2025-05-22T18:42:00+03:00
россия
владимир путин
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единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. "У нас идет сейчас подготовка к проведению основного этапа ЕГЭ. С 23 мая, уже с завтрашнего дня, стартует итоговая аттестация школьников. Как идет работа, Сергей Сергеевич?", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кравцов, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ
Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в России