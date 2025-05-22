https://ria.ru/20250522/putin-2018525784.html

Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ

Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ - РИА Новости, 22.05.2025

Путин попросил Кравцова доложить о подготовке к ЕГЭ

Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:39:00+03:00

2025-05-22T18:39:00+03:00

2025-05-22T18:42:00+03:00

россия

владимир путин

сергей кравцов

общество

единый государственный экзамен (егэ)

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сн_образование

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра просвещения РФ Сергея Кравцова доложить о подготовке к проведению ЕГЭ в стране. "У нас идет сейчас подготовка к проведению основного этапа ЕГЭ. С 23 мая, уже с завтрашнего дня, стартует итоговая аттестация школьников. Как идет работа, Сергей Сергеевич?", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20241018/ege-1978826584.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, сергей кравцов, общество, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование