https://ria.ru/20250522/priamure-2018488421.html

В Приамурье делают ставку на развитие семи стратегических отраслей

В Приамурье делают ставку на развитие семи стратегических отраслей - РИА Новости, 22.05.2025

В Приамурье делают ставку на развитие семи стратегических отраслей

Размер валового регионального продукта Амурской области по итогам 2024 года впервые достиг 1 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов в... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:18:00+03:00

2025-05-22T16:18:00+03:00

2025-05-22T16:41:00+03:00

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 мая – РИА Новости. Размер валового регионального продукта Амурской области по итогам 2024 года впервые достиг 1 триллиона рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов в докладе о работе правительства. Он также заявил, что в ближайшие 10 лет в регионе делают ставку на развитие семи стратегических отраслей и реализацию мастер-планов амурских городов. Рекорды Приамурья Представляя депутатам законодательного собрания региона отчет, глава Приамурья отметил, что регион претендует на роль одного из лидеров в ДФО по размеру ВРП на душу населения. Всего за последние пять лет ВРП увеличился более, чем в два раза. По его словам, в прошлом году сразу в нескольких стратегических отраслях экономики поставлены новые рекорды. В частности, собрано более 2 миллионов тонн зерновых и сои, произведено 148 тысяч тонн молока. Сдано более 500 тысяч квадратных метров жилья. Объем дорожного фонда Амурской области в 2024 году достиг 10 миллиардов рублей. Отремонтировано 235 километров дорог. Благодаря победе 8 муниципалитетов во Всероссийском конкурсе на формирование комфортной городской среды Амурская область получила из федерального бюджета более миллиарда рублей на благоустройство. Планы на ближайшие 10 лет – развитие семи стратегических отраслей Губернатор в докладе обозначил стратегические отрасли развития региона до 2035 года. Одна из них – транспорт и логистика. По его мнению, Амурская область должна стать воротами России в Китай. "Именно поэтому, с учетом огромного накопленного опыта, географического положения, Амурская область определена президентом России как Центр российско-китайского делового сотрудничества", - сказал Орлов. В регионе создается трансграничная инфраструктура: работает автомобильный мост через Амур и логистический центр "Каникурган", строится сухой порт и железнодорожный терминал в Березовке Ивановского округа. В активной стадии проект строительства международного железнодорожного моста через Амур Джалинда-Мохэ. Он откроет новые возможности для экспорта российской продукции в Китай. До конца года в эксплуатацию сдадут современный пассажирский терминал аэропорта Благовещенска. За шесть лет пассажиропоток вырос втрое. Планируется, что в 2025 году он будет выше миллиона. В перспективе аэропорт будет работать как крупный транспортный узел, через который туристы смогут перемещаться по всей России и Китаю. Вторая стратегическая отрасль развития региона — добыча полезных ископаемых Амурская область занимает 7-е место в России по добыче золота: ежегодно предприятия производят порядка 19 тонн металла. Кроме этого, в Зейском округе на базе месторождения Кун-Манье на строящемся горнообогатительном комбинате будут впервые добывать никель и медь. Олекминский рудник в Тындинском округе ежегодно добывает более миллиона тонн железорудного и ильменитового концентрата. Это предприятие является единственным производителем ильменита в России. С выходом на полную мощность Огоджинского месторождения в Селемджинском районе добыча угля в регионе увеличится до 35 миллионов тонн ежегодно и выведет Амурскую область в число регионов-лидеров. Две стратегические отрасли будущего Приамурья — энергетика и газохимия Амурская область - лидер по выработке электроэнергии на Дальнем Востоке. Сегодня в регионе действуют 6 объектов большой энергетики, в том числе три гидроэлектростанции. Их совокупная установленная мощность составляет 4,3 тысячи мегаватт, это 40% от общей мощности генерации на Дальнем Востоке. Уже строится вторая очередь Свободненской ТЭС, в планах - строительство Нижне-Зейской ГЭС, солнечной и ветровой электростанций. В результате строительства этих объектов к 2035 году объем выработки энергии вырастет на 60%. Газохимию Василий Орлов назвал важнейшей для Приамурья отраслью. Газохимический кластер, который создаётся в Амурской области по поручению президента, по совокупной мощности будет занимать второе место в мире. Благодаря развитию этой сферы в регионе переведены на газ шесть котельных: в Циолковском, Благовещенске, Белогорске и Свободном. В перспективе планируется газифицировать еще 16 котельных. Начата программа социальной газификации. "Перспективным направлением в этой отрасли мы видим создание газохимического индустриального парка рядом с городом Свободным. Он создаст новые возможности для малого и среднего бизнеса Амурской области. Мы поддержим компании, которые готовы заняться переработкой полимеров и экспортом этой продукции, востребованной в России и за рубежом", - отметил Орлов. Амурская область станет ключевым регионом-переработчиком сельскохозяйственной продукции Амурская область по объёму производства сельхозпродукции занимает первое место на Дальнем Востоке, за шесть лет показатель увеличился вдвое. Задача области, по словам губернатора, - добиться максимальной глубины переработки продукции. Три завода в регионе совокупно перерабатывают 400 тысяч тонн сои в год. Еще один завод строит группа компаний "Содружество" в Белогорске. Его мощность более миллиона тонн сои и других культур в год. Он станет одним из крупнейших в России. За три года в Амурской области построены три крупные молочные фермы на 2,7 тысячи голов. В прошлом году заработала вторая очередь мегафермы "Луч" в Ивановском округе, введен комплекс в Тамбовском округе по выращиванию молодняка, строится еще одна ферма в этом округе, еще две - в перспективе. Задача - к 2030 году выйти на 90% самообеспеченности молоком. "Вместе с запуском новых перерабатывающих производств Амурская область станет не только житницей Дальнего Востока, но и ключевым регионом-переработчиком сельскохозяйственной продукции. Новые мощности позволят нам перерабатывать не только местное сельхозсырье, но и продукцию из соседних регионов", - отметил губернатор. Амурская область - лидер по промышленному туризму в России Амурская область является лидером по промышленному туризму в России, а космодром Восточный стал одним из самых популярных объектов промтуризма. По итогам прошлого года в регион приехали 136 тысяч китайских туристов, что выше доковидных показателей, и турпоток продолжает расти. Обсуждается вопрос введения безвизового режима для российских и китайских туристов в Благовещенске и Хэйхэ. Ещё больший интерес к региону вызовут запуск канатной дороги, открытие движения легкового транспорта по мосту через Амур, запуск нового терминала аэропорта, считает глава Приамурья. "Для увеличения турпотока создается современная инфраструктура. Главным туристическим пространством Благовещенска становится "Золотая миля". Объем частных инвестиций в эту намывную территорию превышает 40 миллиардов рублей. Проект включает в себя канатную дорогу, первую в Благовещенске пятизвездочную гостиницу и международный экспоцентр. В ближайшее время на центральной площади области откроется Дом российско-китайской дружбы, Дино-парк и детский центр", - сказал Орлов. Космодром "Восточный" продолжает активно строиться и развиваться Губернатор выразил особую гордость тем, что президент выбрал для строительства самого современного в стране космодрома именно Амурскую область. И сегодня, по словам Орлова, "Восточный" продолжает активно строиться и развиваться. В прошлом году состоялся исторический пуск ракеты тяжелого класса "Ангара". Благодаря развитию космодрома развивается город Циолковский: сегодня там строится 4 многоквартирных дома, один из которых планируется сдать уже в ближайшее время, еще три - до конца текущего года. Отдельно в своем докладе губернатор остановился на развитии городов, мастер-планы которых утвердил президент России Владимир Путин. Это Благовещенск, Свободный, Белогорск и Тында. В этих городах живет половина населения области. Всего в четыре мастер-плана включено 146 мероприятий на сумму более 300 миллиардов рублей. Сегодня строятся и ремонтируются 20 объектов на общую сумму 72 миллиарда рублей. "Мы все понимаем, что инвестиционные проекты, крупные предприятия, о которых я рассказал, дают нам главное: рабочие места и налоги. Благодаря этому мы можем решать самые разные задачи в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Все это мы делаем для того, чтобы людям было комфортно жить, работать, учиться, создавать семьи в родном регионе", - подытожил свой доклад Орлов.

https://ria.ru/20250429/blagoveschensk-2014085439.html

https://ria.ru/20241101/sistema-1981322652.html

https://ria.ru/20231225/aeroport-1917881352.html

https://ria.ru/20231219/poliklinika-1916628458.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, василий орлов (губернатор)