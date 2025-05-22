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О нем почти никто не знает. Как отмечали самый загадочный праздник на Руси - РИА Новости, 22.05.2025
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Религия
 
08:00 22.05.2025 (обновлено: 08:06 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/prazdnik-2018107330.html
О нем почти никто не знает. Как отмечали самый загадочный праздник на Руси
О нем почти никто не знает. Как отмечали самый загадочный праздник на Руси - РИА Новости, 22.05.2025
О нем почти никто не знает. Как отмечали самый загадочный праздник на Руси
У православных — День памяти Николая Чудотворца, по-народному — Никола Вешний. Легендарного святителя чтут и сегодня, а вот многие из традиций причудливого... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T08:00:00+03:00
2025-05-22T08:06:00+03:00
религия
россия
италия
николай чудотворец
иисус христос
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — День памяти Николая Чудотворца, по-народному — Никола Вешний. Легендарного святителя чтут и сегодня, а вот многие из традиций причудливого праздника давно позабылись. О самых ярких из них — в материале РИА Новости.Благая кражаЕсли с самого утра — проливной дождь, значит, жди богатого урожая. Чересчур громко квакают лягушки — недостатка в зерне не будет. Эти и многие другие приметы мая русские крестьяне подмечали издревле.Лишь бы месяц не выдался тихим и сухим. Тогда уж никто не поможет. Обращались к главному покровителю. Всем селом или деревней выходили в поля и затягивали: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"Этот обряд назывался "хождение в жито". А тот самый "батюшка Никола" — не кто иной, как святитель Николай Мирликийский, Чудотворец.Ему же чаще всего молились и конюхи. Перед ночным выгоном вонзали в порог дома нож и произносили особое заклинание, чтобы святой защитил табун от волков и воров.Как ни парадоксально, но именно благодаря краже возник этот праздник. Кстати, официальное название в церковном календаре такое: "Перенесением мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари".Звучит красиво. Однако мощи святого попали на территорию современной Италии вопреки воле жителей города Миры (сегодня там турецкий Демре).Вооруженные купцы из Бари причалили к малоазийским берегам и тайно, под покровом ночи, проникли в церковь, где хранилась святыня. Допросив — с пристрастием — монахов, взломали гробницу и забрали мощи. На том их приключения не закончились: на родине купцы вступили в конфликт с местным епископом.Не прошло и пары месяцев после всего этого, как Миры Ликийские разорили сельджуки. Увели людей в плен, уничтожили все храмы, а заодно и реликвии. Так что кража спасла мощи от осквернения и сохранила для потомков.Позднее в предании появилось любопытное дополнение: дескать, Чудотворец сам повелел итальянцам забрать его останки и даже указал точное место их нахождения.Не так давно частичку реликвии — ребро святого — привезли в Россию. А перед отправкой ее тщательно изучили судмедэксперты. В частности, они выяснили, что этот фрагмент действительно принадлежит малоазийскому греку — кем и был этнически Николай Чудотворец."Русский" грекДля верующих же святитель давно перестал быть эллином. У каждого народа он свой. Но пожалуй, с особой теплотой к святому относились именно на Руси. Свидетельство тому — тысячи храмов в его честь.Хотя о жизни Чудотворца известно очень мало. Гораздо меньше, чем, например, о судьбе Иоанна Златоуста или Григория Богослова. Но церквей, посвященных им, — меньше.Почти сразу после Крещения Руси святителя Николая нарекли Угодником (так называли тех, кто праведной жизнью угодил Богу).Более того, русский народ — по неграмотности, конечно, — частенько отождествлял архиепископа Мир Ликийских с ипостасью Троицы. В XIX столетии почти в каждом крестьянском доме была бумажная иконка-триптих: Иисус Христос, Дева Мария и Чудотворец.Почему святой Николай так полюбился русским, сказать трудно. Вероятно, чем-то близок нашему национальному характеру.Фольклористы напоминают о связях с дохристианской эпохой. По одной из версий, после крещения его образ объединился с фигурой языческого бога Велеса — покровителя скота. Выходит, неспроста коневоды, выходя в ночное, возносили Угоднику молитвы.Кроме того, Николая считают покровителем путешественников и мореплавателей — "божьих людей", как говорили в народе. Это тоже косвенно объясняет его широкую популярность.Главное — не перепутатьС могущественным небесным заступником связано много народных обрядов и поверий. Никола Вешний, 22 мая, был на Руси праздником конца зимы и начала долгожданного лета.В некоторых деревнях по берегам Енисея местные жители до сих пор проводят обряд закликания тепла и просят Угодника поскорее растопить речные льды.С ним же ассоциировался и приход зимней стужи. Настоящие морозы ударяют в конце декабря. А 19-го числа церковь вспоминает кончину архиепископа Мир Ликийских. Это — Никола Зимний.Порой возникала путаница: люди думали, что в мае и декабре чтут двух разных святых. Да и обряды разные: весенние — пастушьи или полевые, зимние — рыбачьи.Отразилось это раздвоение и в иконографии. Но не в официальной. Одного святителя изображали в "шапке" (имелась в виду митра — богослужебный головной убор), другого — с непокрытой головой.Такие образы можно было увидеть на самодельных деревенских иконах еще каких-нибудь полвека назад. В наши дни таких уже не осталось. И большинство причудливых обычаев на Николин день забылись. Но это нисколько не умаляет значение образа Николая Чудотворца — самого любимого в России святого.
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россия, италия, николай чудотворец, иисус христос, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Россия, Италия, Николай Чудотворец, Иисус Христос, Аналитика - Религия и мировоззрение
О нем почти никто не знает. Как отмечали самый загадочный праздник на Руси

Православные отмечают День памяти Николая Чудотворца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных — День памяти Николая Чудотворца, по-народному — Никола Вешний. Легендарного святителя чтут и сегодня, а вот многие из традиций причудливого праздника давно позабылись. О самых ярких из них — в материале РИА Новости.

Благая кража

Если с самого утра — проливной дождь, значит, жди богатого урожая. Чересчур громко квакают лягушки — недостатка в зерне не будет. Эти и многие другие приметы мая русские крестьяне подмечали издревле.
Лишь бы месяц не выдался тихим и сухим. Тогда уж никто не поможет. Обращались к главному покровителю. Всем селом или деревней выходили в поля и затягивали: "Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен, поливай ведром!"
Этот обряд назывался "хождение в жито". А тот самый "батюшка Никола" — не кто иной, как святитель Николай Мирликийский, Чудотворец.
Ему же чаще всего молились и конюхи. Перед ночным выгоном вонзали в порог дома нож и произносили особое заклинание, чтобы святой защитил табун от волков и воров.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Как ни парадоксально, но именно благодаря краже возник этот праздник. Кстати, официальное название в церковном календаре такое: "Перенесением мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари".
Звучит красиво. Однако мощи святого попали на территорию современной Италии вопреки воле жителей города Миры (сегодня там турецкий Демре).
Вооруженные купцы из Бари причалили к малоазийским берегам и тайно, под покровом ночи, проникли в церковь, где хранилась святыня. Допросив — с пристрастием — монахов, взломали гробницу и забрали мощи. На том их приключения не закончились: на родине купцы вступили в конфликт с местным епископом.
Не прошло и пары месяцев после всего этого, как Миры Ликийские разорили сельджуки. Увели людей в плен, уничтожили все храмы, а заодно и реликвии. Так что кража спасла мощи от осквернения и сохранила для потомков.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари
Мощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца в крипте Базилики святого Николая в Бари - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца в крипте Базилики Святого Николая в Бари
Позднее в предании появилось любопытное дополнение: дескать, Чудотворец сам повелел итальянцам забрать его останки и даже указал точное место их нахождения.
Не так давно частичку реликвии — ребро святого — привезли в Россию. А перед отправкой ее тщательно изучили судмедэксперты. В частности, они выяснили, что этот фрагмент действительно принадлежит малоазийскому греку — кем и был этнически Николай Чудотворец.

"Русский" грек

Для верующих же святитель давно перестал быть эллином. У каждого народа он свой. Но пожалуй, с особой теплотой к святому относились именно на Руси. Свидетельство тому — тысячи храмов в его честь.
Хотя о жизни Чудотворца известно очень мало. Гораздо меньше, чем, например, о судьбе Иоанна Златоуста или Григория Богослова. Но церквей, посвященных им, — меньше.
Почти сразу после Крещения Руси святителя Николая нарекли Угодником (так называли тех, кто праведной жизнью угодил Богу).
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖенщина зажигает свечи у иконы Святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами
Женщина зажигает у свечи у иконы святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Женщина зажигает свечи у иконы Святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, где находится ковчег с его мощами
Более того, русский народ — по неграмотности, конечно, — частенько отождествлял архиепископа Мир Ликийских с ипостасью Троицы. В XIX столетии почти в каждом крестьянском доме была бумажная иконка-триптих: Иисус Христос, Дева Мария и Чудотворец.
Почему святой Николай так полюбился русским, сказать трудно. Вероятно, чем-то близок нашему национальному характеру.
Фольклористы напоминают о связях с дохристианской эпохой. По одной из версий, после крещения его образ объединился с фигурой языческого бога Велеса — покровителя скота. Выходит, неспроста коневоды, выходя в ночное, возносили Угоднику молитвы.
Кроме того, Николая считают покровителем путешественников и мореплавателей — "божьих людей", как говорили в народе. Это тоже косвенно объясняет его широкую популярность.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПамятник святителю Николаю Чудотворцу в Перми
Памятник святителю Николаю Чудотворцу в Перми - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Памятник святителю Николаю Чудотворцу в Перми

Главное — не перепутать

С могущественным небесным заступником связано много народных обрядов и поверий. Никола Вешний, 22 мая, был на Руси праздником конца зимы и начала долгожданного лета.
В некоторых деревнях по берегам Енисея местные жители до сих пор проводят обряд закликания тепла и просят Угодника поскорее растопить речные льды.
С ним же ассоциировался и приход зимней стужи. Настоящие морозы ударяют в конце декабря. А 19-го числа церковь вспоминает кончину архиепископа Мир Ликийских. Это — Никола Зимний.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
Порой возникала путаница: люди думали, что в мае и декабре чтут двух разных святых. Да и обряды разные: весенние — пастушьи или полевые, зимние — рыбачьи.
Отразилось это раздвоение и в иконографии. Но не в официальной. Одного святителя изображали в "шапке" (имелась в виду митра — богослужебный головной убор), другого — с непокрытой головой.
Такие образы можно было увидеть на самодельных деревенских иконах еще каких-нибудь полвека назад. В наши дни таких уже не осталось. И большинство причудливых обычаев на Николин день забылись. Но это нисколько не умаляет значение образа Николая Чудотворца — самого любимого в России святого.
Молодожены во время гуляний накануне церковного праздника Красная горка на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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