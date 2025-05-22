https://ria.ru/20250522/pravo-2018459387.html

В РПЦ предложили узаконить право ребенка на жизнь до рождения

В РПЦ предложили узаконить право ребенка на жизнь до рождения - РИА Новости, 22.05.2025

В РПЦ предложили узаконить право ребенка на жизнь до рождения

Нужно внести в законодательство положение, согласно которому ребенок нуждается в правовой защите как до, так и после рождения, а также прописать в законе, а не... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:09:00+03:00

2025-05-22T14:09:00+03:00

2025-05-22T14:09:00+03:00

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русская православная церковь

московская патриархия

религия

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Нужно внести в законодательство положение, согласно которому ребенок нуждается в правовой защите как до, так и после рождения, а также прописать в законе, а не подзаконных актах, показания для аборта, сократив при этом список медпоказаний, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая в четверг на Петербургском международном юридическом форуме. Она напомнила, что в среду прошла презентация первых томов "Толкового словаря государственного языка Российской Федерации". По ее словам, Русская православная церковь давала предложения к тексту этого словаря - "прежде всего просили правильно истолковать слово "жизнь" в связи с известной темой противостояния абортам и с антиабортной тематикой". "К нашей радости, в этом словаре "жизнь" определяется как период бытия человека с начала его существования, то есть с зачатия. Здесь, как юрист, я должна сказать, что это не совпадает с положениями нашей Конституции, где сказано, что жизнь возникает с момента рождения. Но здесь и встает вопрос, что нужно менять: Конституцию или словарь. Я считаю, что уж если мы провозглашаем ценность русского языка и государственного языка Российской Федерации, об этом сказано и в специальном законе, и в 809-м указе президента, то встает вопрос о необходимости корректировки нашего законодательства в этой части, в том числе, может быть, и Конституции", - сказала игумения Ксения. В качестве первого шага она предложила "внести в законодательство об обеспечении гарантии прав ребенка в России положение, которое сейчас содержится в декларации прав ребенка и в конвенции о правах ребенка". "Оно звучит примерно так, что "ребенок в связи с своей незрелостью нуждается в правовой защите как до, так и после рождения". Если мы такую фразу внесем в наше законодательство, то, наверное, в итоге сможем подкорректировать ситуацию, которая сейчас складывается с искусственным прерыванием беременности. Ведь странно, что в законодательстве об охране здоровья используется термин "искусственное прерывание беременности", а в Уголовном кодексе - слово "аборт", и нигде не сказано, что это идентичные понятия. И таких несуразиц очень много в сфере правового регулирования этой темы", - отметила она. Также представитель Русской церкви предложила обратить внимание на зарубежную практику, когда аборт разрешается в единственном случае – "когда рождение ребёнка угрожает жизни и здоровью женщины, причем перечень медицинских показаний довольно жесткий и устанавливается законодательством". "У нас он (перечень медпоказаний для аборта – ред.) установлен приказом Минздрава, и этот приказ - на десять страниц: любое заболевание может послужить основанием для искусственного прерывания беременности на любых сроках. Это ненормально, нужно этот список сокращать и нужно уважать жизнь человеческого существа... Перечень социальных показаний для аборта сейчас сокращен, но тоже определяется подзаконным актом. Раньше (в перечень входил – ред.) и уровень жизни семьи. Сейчас эту норму исключили. Это хорошо. Но я считаю, что социальные показания, если даже они могут быть, они должны регулироваться законом, а не подзаконными актами, которые меняются каждые пять минут. Хотя во многих государствах социальных показаний нет", - заключила глава правового управления. XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.

https://ria.ru/20250522/rpts-2018438199.html

https://ria.ru/20250521/rpts-2018335359.html

https://ria.ru/20250521/obrazovanie-2018280814.html

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Никита Бизин

россия, санкт-петербург, русская православная церковь, московская патриархия, религия