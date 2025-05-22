https://ria.ru/20250522/povedenie-2018429720.html
Новгородская область введет оценки за поведение в школах
Новгородская область введет оценки за поведение в школах - РИА Новости, 22.05.2025
Новгородская область введет оценки за поведение в школах
Новгородская область готовится к реализации пилотного проекта по введению оценок за поведение, сейчас определяются школы для участия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:30:00+03:00
2025-05-22T11:30:00+03:00
2025-05-22T12:14:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Новгородская область готовится к реализации пилотного проекта по введению оценок за поведение, сейчас определяются школы для участия, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования региона. "В настоящее время ведется работа по определению пилотных площадок (образовательных организаций) для реализации проекта. Параллельно формируется рабочая группа, которой будет поручена разработка необходимых локальных нормативных правовых актов школ, участвующих в пилотном проекте", - говорится в сообщении. В начале мая в пресс-службе Минпросвещения России сообщили, что оно готовит пилотный проект по введению оценок за поведение школьников в шести регионах страны - Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в министерстве рассматривают три варианта оценки поведения школьников в учебных заведениях - в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе. Для участия в пилотном проекте будут отобраны по 10 школ в каждом регионе из числа участвующих в эксперименте. Оценку за поведение введут с первого по восьмой класс.
https://ria.ru/20250113/obrazovanie-1993463198.html
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общество, россия, новгородская область, тульская область, сергей кравцов, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Новгородская область, Тульская область, Сергей Кравцов, Социальный навигатор, СН_Образование
Новгородская область введет оценки за поведение в школах
Новгородская область готовится к введению оценок за поведение школьников