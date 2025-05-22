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В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке - РИА Новости, 22.05.2025
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11:23 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/peterburg-2018428365.html
В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке
В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке - РИА Новости, 22.05.2025
В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке
Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице, застрявшей в пробке на КАДе в Петербурге, в итоге малыш появился на свет прямо в автомобиле, сообщает пресс-служба РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:23:00+03:00
2025-05-22T11:23:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице, застрявшей в пробке на КАДе в Петербурге, в итоге малыш появился на свет прямо в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Пятнадцатого мая около 10.00 на Кольцевой автомобильной дороге в районе съезда в Бугры сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Лексус", который совершал странные маневры, пытаясь объехать пробку. Остановив иномарку, инспекторы поинтересовались у водителя, куда он так спешит. Мужчина, который был крайне взволнован, пояснил, что его беременной супруге срочно надо попасть в роддом", - рассказали в пресс-службе ГУМВД. Инспекторы ДПС, капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант полиции Роман Горбатов, оценив сложную транспортную обстановку, приняли решение сопроводить автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами до ближайшего медучреждения. "Во время движения водитель "Лексуса" дал понять полицейским, что необходима срочная остановка, так как его супруга начала рожать", - добавили в пресс-службе. Остановившись, сотрудники ДПС частично перекрыли движение потока, чтобы создать наиболее безопасные условия для женщины. Огородив автомобиль сигнальными конусами, инспекторы приступили к регулированию дорожного движения с целью недопущения образования затора для беспрепятственного проезда скорой. Однако помощь медиков на месте женщине так и не потребовалась: в салоне автомобиля на свет появился мальчик. "Убедившись, что жизни матери и новорожденного ничего не угрожает, и счастливый отец в состоянии самостоятельно управлять автомобилем, полицейские сопроводили семью в роддом, где их уже ждали медики. Спустя несколько дней молодую маму с сыном, которого назвали Кузьма, на выписке встречал не только муж, но и инспекторы ГАИ, принявшие участие в событиях того волнительного дня", - сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. Автоинспекторы вручили маме цветы и подарки, пожелав супругам и их малышу крепкого здоровья. Родители, в свою очередь, поблагодарили полицейских за молниеносную реакцию и помощь.
https://ria.ru/20240816/peterburg-1966683589.html
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санкт-петербург, гибдд мвд рф, происшествия
Санкт-Петербург, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке

В Петербурге сотрудники ГИБДД помогли роженице, застрявшей в пробке на КАДе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции помогли роженице, застрявшей в пробке на КАДе в Петербурге, в итоге малыш появился на свет прямо в автомобиле, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Пятнадцатого мая около 10.00 на Кольцевой автомобильной дороге в районе съезда в Бугры сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль "Лексус", который совершал странные маневры, пытаясь объехать пробку. Остановив иномарку, инспекторы поинтересовались у водителя, куда он так спешит. Мужчина, который был крайне взволнован, пояснил, что его беременной супруге срочно надо попасть в роддом", - рассказали в пресс-службе ГУМВД.
Сотрудники петербургской Госавтоинспекции спасли котенка, застрявшего под капотом автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Инспекторы ДПС, капитан полиции Алексей Сухарев и лейтенант полиции Роман Горбатов, оценив сложную транспортную обстановку, приняли решение сопроводить автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами до ближайшего медучреждения.
«
"Во время движения водитель "Лексуса" дал понять полицейским, что необходима срочная остановка, так как его супруга начала рожать", - добавили в пресс-службе.
Остановившись, сотрудники ДПС частично перекрыли движение потока, чтобы создать наиболее безопасные условия для женщины. Огородив автомобиль сигнальными конусами, инспекторы приступили к регулированию дорожного движения с целью недопущения образования затора для беспрепятственного проезда скорой. Однако помощь медиков на месте женщине так и не потребовалась: в салоне автомобиля на свет появился мальчик.
"Убедившись, что жизни матери и новорожденного ничего не угрожает, и счастливый отец в состоянии самостоятельно управлять автомобилем, полицейские сопроводили семью в роддом, где их уже ждали медики. Спустя несколько дней молодую маму с сыном, которого назвали Кузьма, на выписке встречал не только муж, но и инспекторы ГАИ, принявшие участие в событиях того волнительного дня", - сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.
Автоинспекторы вручили маме цветы и подарки, пожелав супругам и их малышу крепкого здоровья. Родители, в свою очередь, поблагодарили полицейских за молниеносную реакцию и помощь.
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23 апреля, 08:09
 
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