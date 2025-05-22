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Один из лосей, найденных в Петербурге, умер - РИА Новости, 22.05.2025
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11:11 22.05.2025 (обновлено: 11:15 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/peterburg-2018426461.html
Один из лосей, найденных в Петербурге, умер
Один из лосей, найденных в Петербурге, умер - РИА Новости, 22.05.2025
Один из лосей, найденных в Петербурге, умер
Один из трех лосей, которые в среду оказались во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, повредил брюхо и сломал ногу, его доставили в ветеринарную клинику, но... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T11:11:00+03:00
2025-05-22T11:15:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Один из трех лосей, которые в среду оказались во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, повредил брюхо и сломал ногу, его доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось, сообщила администрация района. Первый сигнал о том, что на территории Фрунзенского района обнаружены трое лосей, поступил рано утром 21 мая. Первый лось был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы примерно в 9.00. На тот момент животное было ранено. "Оперативная группа из комитета по природопользованию прибыла на место, животному сделали укол снотворным, а сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили оцепление места. Осмотр показал, что лось получил серьезные ранения, перепрыгивая через ограду: было повреждено брюхо и сломана нога. Лося доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении. Отмечается, что на протяжении среды продолжались поиски оставшихся двух лосей. Содействие оказали жители района, присылающие информацию о перемещении животных. Около 18.00 второй лось перебежал через железную дорогу и забрел на территорию футбольного поля на Витебском проспекте. Туда прибыла оперативная группа из комитета по природопользованию. "Животное было больше первого лося (примерный вес – 350 килограммов), в связи с чем пришлось вызывать дополнительный транспорт со специальным прицепом. Лосю сделали укол снотворным и провели осмотр повреждений. Из ранений – были повреждены только панты (молодые рога). Раны обработали ветеринары, после чего животное вывезли в лес… На лося был надет GPS-треккер для того, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу", - сообщает районная администрация. Третий лось, по последней информации, убегал из города вдоль железнодорожного полотна. Эта информация проверяется.
https://ria.ru/20250517/izyubr-2017568735.html
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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), gps
Происшествия, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), GPS
Один из лосей, найденных в Петербурге, умер

Один из лосей, оказавшихся в Петербурге, повредил брюхо, спасти его не удалось

© Фото : администрация Фрунзенского района СПбСотрудники комитета по природопользованию оказывают помощь раненому лосю во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники комитета по природопользованию оказывают помощь раненому лосю во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Фото : администрация Фрунзенского района СПб
Сотрудники комитета по природопользованию оказывают помощь раненому лосю во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Один из трех лосей, которые в среду оказались во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, повредил брюхо и сломал ногу, его доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось, сообщила администрация района.
Первый сигнал о том, что на территории Фрунзенского района обнаружены трое лосей, поступил рано утром 21 мая. Первый лось был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы примерно в 9.00. На тот момент животное было ранено.
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"Оперативная группа из комитета по природопользованию прибыла на место, животному сделали укол снотворным, а сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили оцепление места. Осмотр показал, что лось получил серьезные ранения, перепрыгивая через ограду: было повреждено брюхо и сломана нога. Лося доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении среды продолжались поиски оставшихся двух лосей. Содействие оказали жители района, присылающие информацию о перемещении животных. Около 18.00 второй лось перебежал через железную дорогу и забрел на территорию футбольного поля на Витебском проспекте. Туда прибыла оперативная группа из комитета по природопользованию.
"Животное было больше первого лося (примерный вес – 350 килограммов), в связи с чем пришлось вызывать дополнительный транспорт со специальным прицепом. Лосю сделали укол снотворным и провели осмотр повреждений. Из ранений – были повреждены только панты (молодые рога). Раны обработали ветеринары, после чего животное вывезли в лес… На лося был надет GPS-треккер для того, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу", - сообщает районная администрация.
Третий лось, по последней информации, убегал из города вдоль железнодорожного полотна. Эта информация проверяется.
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