Один из лосей, найденных в Петербурге, умер
Один из лосей, оказавшихся в Петербурге, повредил брюхо, спасти его не удалось
© Фото : администрация Фрунзенского района СПбСотрудники комитета по природопользованию оказывают помощь раненому лосю во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники комитета по природопользованию оказывают помощь раненому лосю во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Один из трех лосей, которые в среду оказались во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, повредил брюхо и сломал ногу, его доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное не удалось, сообщила администрация района.
Первый сигнал о том, что на территории Фрунзенского района обнаружены трое лосей, поступил рано утром 21 мая. Первый лось был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы примерно в 9.00. На тот момент животное было ранено.
"Оперативная группа из комитета по природопользованию прибыла на место, животному сделали укол снотворным, а сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили оцепление места. Осмотр показал, что лось получил серьезные ранения, перепрыгивая через ограду: было повреждено брюхо и сломана нога. Лося доставили в ветеринарную клинику, но спасти животное, к сожалению, не удалось", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении среды продолжались поиски оставшихся двух лосей. Содействие оказали жители района, присылающие информацию о перемещении животных. Около 18.00 второй лось перебежал через железную дорогу и забрел на территорию футбольного поля на Витебском проспекте. Туда прибыла оперативная группа из комитета по природопользованию.
"Животное было больше первого лося (примерный вес – 350 килограммов), в связи с чем пришлось вызывать дополнительный транспорт со специальным прицепом. Лосю сделали укол снотворным и провели осмотр повреждений. Из ранений – были повреждены только панты (молодые рога). Раны обработали ветеринары, после чего животное вывезли в лес… На лося был надет GPS-треккер для того, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу", - сообщает районная администрация.
Третий лось, по последней информации, убегал из города вдоль железнодорожного полотна. Эта информация проверяется.
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