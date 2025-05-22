Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии предъявила "народные штрафы" депутатам парламента - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 22.05.2025 (обновлено: 13:43 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/oppozitsija-2018438499.html
Оппозиция в Молдавии предъявила "народные штрафы" депутатам парламента
Оппозиция в Молдавии предъявила "народные штрафы" депутатам парламента - РИА Новости, 22.05.2025
Оппозиция в Молдавии предъявила "народные штрафы" депутатам парламента
Представители оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" предъявили "народные штрафы" депутатам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) у здания... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T12:30:00+03:00
2025-05-22T13:43:00+03:00
в мире
молдавия
ирина влах
евгения гуцул
дмитрий константинов
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Представители оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" предъявили "народные штрафы" депутатам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) у здания парламента республики в ответ на незаконные поборы граждан, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов 11 апреля заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывала также и в других районах Молдавии. "У здания парламента активисты партии вручили депутатам правящей партии "народные штрафы" - как знак протеста против репрессивной политики желтого режима (символический цвет правящей партии – ред.). Десятки тысяч людей получают штрафы по надуманным поводам — теперь вы оштрафованы за издевательство над народом… "Сердце Молдовы" требует исключить из закона о бюджете статью "Штрафы и санкции". Бюджет должен наполняться за счет развития экономики, а не за счет грабежа и запугивания людей", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. Отмечается, что полиция не борется с правонарушениями, а штампует штрафы - на каждую тысячу жителей Молдавии приходится 345 решений о санкциях. "Власти обвинили 140 тысяч граждан в "электоральной коррупции" и многим уже выписали штраф в 37 тысяч леев (2,1 тысячи долларов – ред.). Они собираются вытащить из кармана людей более пяти миллиардов леев (288 миллионов долларов). Команда "Сердце Молдовы" получила сотни обращений граждан о подобных случаях, хотя они даже не участвовали в выборах. Это еще одна схема ПДС по запугиванию людей перед выборами", - заявил лидер "Сердце Молдовы" в городе Фалешты Виталий Бланарь. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250521/gutsul-2018311931.html
https://ria.ru/20250519/oppozitsija-2017853850.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, ирина влах, евгения гуцул, дмитрий константинов, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, Московский комсомолец
Оппозиция в Молдавии предъявила "народные штрафы" депутатам парламента

Оппозиция в Молдавии предъявила народные штрафы депутатам в ответ на поборы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Представители оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" предъявили "народные штрафы" депутатам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) у здания парламента республики в ответ на незаконные поборы граждан, сообщила лидер политформирования, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов 11 апреля заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывала также и в других районах Молдавии.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Гуцул заявила, что власти Молдавии оказывают давление на судей
Вчера, 17:50
"У здания парламента активисты партии вручили депутатам правящей партии "народные штрафы" - как знак протеста против репрессивной политики желтого режима (символический цвет правящей партии – ред.). Десятки тысяч людей получают штрафы по надуманным поводам — теперь вы оштрафованы за издевательство над народом… "Сердце Молдовы" требует исключить из закона о бюджете статью "Штрафы и санкции". Бюджет должен наполняться за счет развития экономики, а не за счет грабежа и запугивания людей", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах.
Отмечается, что полиция не борется с правонарушениями, а штампует штрафы - на каждую тысячу жителей Молдавии приходится 345 решений о санкциях. "Власти обвинили 140 тысяч граждан в "электоральной коррупции" и многим уже выписали штраф в 37 тысяч леев (2,1 тысячи долларов – ред.). Они собираются вытащить из кармана людей более пяти миллиардов леев (288 миллионов долларов). Команда "Сердце Молдовы" получила сотни обращений граждан о подобных случаях, хотя они даже не участвовали в выборах. Это еще одна схема ПДС по запугиванию людей перед выборами", - заявил лидер "Сердце Молдовы" в городе Фалешты Виталий Бланарь.
Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду
19 мая, 15:29
 
В миреМолдавияИрина ВлахЕвгения ГуцулДмитрий КонстантиновМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала