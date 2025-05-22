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Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара - РИА Новости, 22.05.2025
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Наука
 
07:00 22.05.2025 (обновлено: 12:00 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/nauka-2018282370.html
Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара
Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара - РИА Новости, 22.05.2025
Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара
Способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов, разработанная ими модель... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T07:00:00+03:00
2025-05-22T12:00:00+03:00
наука
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов, разработанная ими модель позволяет подобрать наилучший алгоритм воздействия горячего пара на нефтяной пласт, что позволит оптимизировать и удешевить нефтедобычу. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Ранее специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали метод оптимизации пароциклического воздействия (циклической закачки в нефтяной пласт горячего пара), позволяющий увеличить добычу высоковязкой нефти на 20–40%. Однако в рамках предыдущих исследований подход был ориентирован только на вертикальные скважины.Новые результаты ученых университета расширяют возможности технологии, адаптируя ее для горизонтальных скважин, которые обеспечивают больший охват пласта.Предложенный исследователями ТюмГУ метод основан на использовании разработанной ими модели, подбирающей оптимальные параметры (расход закачки, длительность закачки, длительность добычи) для использования пароциклического воздействия на нефтяной пласт. Это позволяет добывать максимальное количество нефти за год.Как объяснили авторы исследования, практическая значимость разработки заключается не только в увеличении добычи, но и в сокращении времени расчетов. В отличие от коммерческих гидродинамических симуляторов, требующих часов или даже суток для анализа, новый подход позволяет получить результаты за минуты."Уникальность нашей модели в том, что она основана на физически обоснованных допущениях и балансовых соотношениях, что минимизирует объем входных данных и упрощает вычисления без потери точности", — рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.По словам ученых ТюмГУ, модель продемонстрировала эффективность на нескольких месторождениях Севера европейской части России."Результаты показали, что разработка позволяет повысить коэффициент извлечения нефти на пять-десять процентов. Для месторождения это может означать прибыль в миллионы рублей", — прокомментировал Гильманов.На данном этапе перед учеными стоит задача учета слоистой неоднородности пласта в рамках усовершенствования разработки.Исследования проводятся в соответствии с программой развития вуза "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20240415/nauka-1939277474.html
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наука, университетская наука, россия, российские инновации, технологическое лидерство, тюмень, тюменский государственный университет, нефть, север, технологии
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Российские инновации, Технологическое лидерство, Тюмень, Тюменский государственный университет, Нефть, Север, Технологии

Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара

© Getty Images / baonaНефтедобыча
Нефтедобыча - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / baona
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов, разработанная ими модель позволяет подобрать наилучший алгоритм воздействия горячего пара на нефтяной пласт, что позволит оптимизировать и удешевить нефтедобычу. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.
Ранее специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали метод оптимизации пароциклического воздействия (циклической закачки в нефтяной пласт горячего пара), позволяющий увеличить добычу высоковязкой нефти на 20–40%. Однако в рамках предыдущих исследований подход был ориентирован только на вертикальные скважины.
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Новые результаты ученых университета расширяют возможности технологии, адаптируя ее для горизонтальных скважин, которые обеспечивают больший охват пласта.
Предложенный исследователями ТюмГУ метод основан на использовании разработанной ими модели, подбирающей оптимальные параметры (расход закачки, длительность закачки, длительность добычи) для использования пароциклического воздействия на нефтяной пласт. Это позволяет добывать максимальное количество нефти за год.
Как объяснили авторы исследования, практическая значимость разработки заключается не только в увеличении добычи, но и в сокращении времени расчетов. В отличие от коммерческих гидродинамических симуляторов, требующих часов или даже суток для анализа, новый подход позволяет получить результаты за минуты.
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"Уникальность нашей модели в том, что она основана на физически обоснованных допущениях и балансовых соотношениях, что минимизирует объем входных данных и упрощает вычисления без потери точности", — рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.
По словам ученых ТюмГУ, модель продемонстрировала эффективность на нескольких месторождениях Севера европейской части России.
"Результаты показали, что разработка позволяет повысить коэффициент извлечения нефти на пять-десять процентов. Для месторождения это может означать прибыль в миллионы рублей", — прокомментировал Гильманов.
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На данном этапе перед учеными стоит задача учета слоистой неоднородности пласта в рамках усовершенствования разработки.
Исследования проводятся в соответствии с программой развития вуза "Приоритет-2030".
 
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