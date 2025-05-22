https://ria.ru/20250522/nauka-2018282370.html

Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара

Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара - РИА Новости, 22.05.2025

Ученые увеличили скорость добычи нефти с помощью пара

Способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов, разработанная ими модель... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T07:00:00+03:00

2025-05-22T07:00:00+03:00

2025-05-22T12:00:00+03:00

наука

наука

университетская наука

россия

российские инновации

технологическое лидерство

тюмень

тюменский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018219245_0:359:2921:2002_1920x0_80_0_0_6cc5d5db600312c32fe04199daa26c93.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов, разработанная ими модель позволяет подобрать наилучший алгоритм воздействия горячего пара на нефтяной пласт, что позволит оптимизировать и удешевить нефтедобычу. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Ранее специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали метод оптимизации пароциклического воздействия (циклической закачки в нефтяной пласт горячего пара), позволяющий увеличить добычу высоковязкой нефти на 20–40%. Однако в рамках предыдущих исследований подход был ориентирован только на вертикальные скважины.Новые результаты ученых университета расширяют возможности технологии, адаптируя ее для горизонтальных скважин, которые обеспечивают больший охват пласта.Предложенный исследователями ТюмГУ метод основан на использовании разработанной ими модели, подбирающей оптимальные параметры (расход закачки, длительность закачки, длительность добычи) для использования пароциклического воздействия на нефтяной пласт. Это позволяет добывать максимальное количество нефти за год.Как объяснили авторы исследования, практическая значимость разработки заключается не только в увеличении добычи, но и в сокращении времени расчетов. В отличие от коммерческих гидродинамических симуляторов, требующих часов или даже суток для анализа, новый подход позволяет получить результаты за минуты."Уникальность нашей модели в том, что она основана на физически обоснованных допущениях и балансовых соотношениях, что минимизирует объем входных данных и упрощает вычисления без потери точности", — рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.По словам ученых ТюмГУ, модель продемонстрировала эффективность на нескольких месторождениях Севера европейской части России."Результаты показали, что разработка позволяет повысить коэффициент извлечения нефти на пять-десять процентов. Для месторождения это может означать прибыль в миллионы рублей", — прокомментировал Гильманов.На данном этапе перед учеными стоит задача учета слоистой неоднородности пласта в рамках усовершенствования разработки.Исследования проводятся в соответствии с программой развития вуза "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20240415/nauka-1939277474.html

https://ri.ria.ru/20250327/nauka-2007537823.html

https://ri.ria.ru/20250313/nauka-2004584804.html

россия

тюмень

север

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, россия, российские инновации, технологическое лидерство, тюмень, тюменский государственный университет, нефть, север, технологии