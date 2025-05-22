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Тишковец назвал чушью сообщения о невероятно жарком лете в России

Тишковец назвал чушью сообщения о невероятно жарком лете в России - РИА Новости, 22.05.2025

Тишковец назвал чушью сообщения о невероятно жарком лете в России

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале назвал "горячим бредом" прогнозы о предстоящем невероятно жарком лете. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T16:03:00+03:00

2025-05-22T16:03:00+03:00

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общество

россия

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале назвал "горячим бредом" прогнозы о предстоящем невероятно жарком лете. "Что касается горячего бреда о грядущем невероятно жарком лете. Это чушь! Летний сезон на Русской равнине в среднем ожидается всего на один-два градуса теплее нормы с вероятностью небольшого дефицита осадков в 10-20 процентов. Лето в средней полосе России будет хорошим", — написал он.Аномально жаркое лето спрогнозировал сервис "Яндекс.Погода": он обещает, что по всей России летние месяцы окажутся заметно жарче обычного, в среднем на два-три градуса. Это коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников. В некоторых регионах возможны засухи.В Москве, как сообщают синоптики, метеорологическое лето (когда среднесуточная температура превышает плюс 15 градусов) начнется 23 мая. В ближайшие дни воздух прогреется до плюс 24 — плюс 26.

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общество, россия, евгений тишковец, погода