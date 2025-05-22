https://ria.ru/20250522/moskva-2018378157.html

В Москве пройдет международная встреча по безопасности

В Москве пройдет международная встреча по безопасности - РИА Новости, 22.05.2025

В Москве пройдет международная встреча по безопасности

Тематика сохранения исторической правды и недопущения возрождения нацизма в Европе войдет в повестку предстоящей в Москве 13-й международной встречи высоких... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T03:40:00+03:00

2025-05-22T03:40:00+03:00

2025-05-22T03:40:00+03:00

россия

европа

москва

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сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Тематика сохранения исторической правды и недопущения возрождения нацизма в Европе войдет в повестку предстоящей в Москве 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказал в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Форум состоится 27-29 мая в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. "Разумеется, в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне отдельное внимание будет уделено проблематике сохранения исторической правды. Этому также будут посвящены профильные экспозиции", - сказал Венедиктов. Великая Победа навсегда изменила карту мира, заложила основы современных норм международного права, став "мощнейшим залпом" по западному колониализму, подчеркнул он. "Ослабленные войной метрополии уже не смогли удерживать железной хваткой порабощенные ими народы Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока – флаги свободы взвились в небо десятков стран, благодаря Советскому Союзу, протянувшему руку помощи угнетённым, несмотря на пережитый им ад войны", - добавил Венедиктов. "И сегодня, когда представители мирового меньшинства, которые почему-то называют себя "Большой семеркой" или "золотым миллиардом" вновь пытаются затянуть мир в пропасть национализма, ксенофобии и войн, память о Победе становится для России, стран Глобального Юга и Востока надежным щитом и острым мечом. Ревизионисты, оскверняющие памятники, лжецы, приравнивающие коммунизм к нацизму, провокаторы, сеющие рознь между нашими странами и народами, — все они бросают вызов не только истории, но и будущему", - сказал замсекретаря СБ РФ. Сегодня, когда на Западе хотят переписать историю и вновь поставить все с ног на голову, "важно дать коллективный отпор этим вероломным попыткам, и не допустить возрождения величайшего зла в Европе, где, видимо, забыли, кто их освобождал и какой ценой", подчеркнул Венедиктов. Он рассказал и о других пунктах повестки предстоящего форума по безопасности. "В текущем году мы планируем организовать для иностранных партнеров отдельный научный семинар с участием ключевых представителей российского экспертного сообщества. Он будет посвящен происходящим в мире геополитическим процессам", - сказал Венедиктов. "С учетом стремительного развития информационных технологий, искусственного интеллекта считаем важным и востребованным обсудить проблематику международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности, чему будет посвящен отдельный круглый стол, а также тематическая выставка. На ней будут представлены новейшие российские решения для создания независимой, надежной и устойчивой системы информационной безопасности", - отметил он.

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https://ria.ru/20250408/lavrov-2009994046.html

https://ria.ru/20241225/putin-1991237803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, москва, александр венедиктов, сергей шойгу, безопасность