https://ria.ru/20250522/mordvichev-2018363930.html

Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск - РИА Новости, 22.05.2025

Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T00:06:00+03:00

2025-05-22T00:06:00+03:00

2025-05-22T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на эту должность, сообщила газета "Красная звезда". "Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками", — пишет издание.По данным газеты, Белоусов, проводя этот воинский ритуал, представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу."Представляя личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручая ему штандарт, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции", — добавляется в публикации.Что известно о новом главкомеМордвичев родился в 1976 году.В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба его назначили на должность заместителя командира корпуса.С 2017 по 2019 год — начальник штаба — первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год — командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.Во время специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки в ДНР, и позже его удостоили звания Героя России.

https://ria.ru/20250522/mordvichev-2018365003.html

https://ria.ru/20250515/salyukov-2017205375.html

https://ria.ru/20250401/butko-2008617070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, мариуполь, авдеевка, андрей мордвичев, андрей белоусов, олег салюков, красная звезда