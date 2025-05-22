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Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск - РИА Новости, 22.05.2025
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00:06 22.05.2025 (обновлено: 08:48 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/mordvichev-2018363930.html
Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск
Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск - РИА Новости, 22.05.2025
Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск
Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T00:06:00+03:00
2025-05-22T08:48:00+03:00
безопасность
россия
мариуполь
авдеевка
андрей мордвичев
андрей белоусов
олег салюков
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на эту должность, сообщила газета "Красная звезда". "Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками", — пишет издание.По данным газеты, Белоусов, проводя этот воинский ритуал, представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу."Представляя личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручая ему штандарт, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции", — добавляется в публикации.Что известно о новом главкомеМордвичев родился в 1976 году.В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба его назначили на должность заместителя командира корпуса.С 2017 по 2019 год — начальник штаба — первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.С 2021 по 2022 год — командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.Во время специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки в ДНР, и позже его удостоили звания Героя России.
https://ria.ru/20250522/mordvichev-2018365003.html
https://ria.ru/20250515/salyukov-2017205375.html
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безопасность, россия, мариуполь, авдеевка, андрей мордвичев, андрей белоусов, олег салюков, красная звезда
Безопасность, Россия, Мариуполь, Авдеевка, Андрей Мордвичев, Андрей Белоусов, Олег Салюков, Красная звезда
Генерал Мордвичев стал главкомом Сухопутных войск

Генерал-полковник Мордвичев назначен главкомом Сухопутными войсками ВС РФ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГенерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде
Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующего Сухопутных войск Герою России генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, недавно назначенному на эту должность, сообщила газета "Красная звезда".
«
"Министр обороны Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками", — пишет издание.
Андрей Мордвичёв - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Мордвичев добился серьезных успехов в ходе спецоперации
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По данным газеты, Белоусов, проводя этот воинский ритуал, представил Мордвичева личному составу главного командования Сухопутных войск и выразил уверенность, что обладающий богатым боевым опытом военачальник достойно продолжит службу.

Генерала армии Олега Салюкова, ранее командовавшего Сухопутными войсками, указом президента России Владимира Путина назначили заместителем секретаря Совета безопасности.

"Представляя личному составу главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Андрея Мордвичева и вручая ему штандарт, министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов особо подчеркнул, что "генерал-полковник Мордвичев Андрей Николаевич — это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции", — добавляется в публикации.
Олег Салюков - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза
15 мая, 19:58

Что известно о новом главкоме

Мордвичев родился в 1976 году.
В 1997 году окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище Сибирского военного округа. В 2006 году окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации. После окончания в 2016 году Военной академии Генерального штаба его назначили на должность заместителя командира корпуса.
С 2017 по 2019 год — начальник штаба — первый заместитель командующего армией Центрального военного округа. С 2019 по 2021 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.
С 2021 по 2022 год — командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. С 2022 по 2023 год — заместитель командующего войсками Южного военного округа. В 2023 году Морвичева назначили на должность командующего войсками Центрального военного округа.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Александра Невского, Жукова, орденом Мужества и "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалью Суворова и рядом иных медалей.
Во время специальной военной операции Мордвичев командовал группировкой российских войск, освободившей Мариуполь. В 2024 году он, командуя группировкой войск "Центр", руководил взятием Авдеевки в ДНР, и позже его удостоили звания Героя России.
Генерал-лейтенант Вячеслав Бутко - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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БезопасностьРоссияМариупольАвдеевкаАндрей МордвичевАндрей БелоусовОлег СалюковКрасная звезда
 
 
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