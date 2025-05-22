Рейтинг@Mail.ru
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза - РИА Новости, 22.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 22.05.2025 (обновлено: 14:56 22.05.2025)
https://ria.ru/20250522/monument-2018467419.html
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза - РИА Новости, 22.05.2025
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза
Погибший внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде являлся ректором одного из московских вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T14:49:00+03:00
2025-05-22T14:56:00+03:00
волгоград
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee6afc86ecb5e20838259acf93dc1c67.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Погибший внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде являлся ректором одного из московских вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.В четверг в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины-туриста. СК начал проверку. По предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера."Погибший - ректор одного из московских вузов", - сказал агентству источник.
волгоград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999141556_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_334e5ad970843b45f7399227610dc272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Волгоград, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза

Погибший в монументе "Родина-мать" в Волгограде был ректором московского вуза

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Монумент "Родина-мать зовет!" на территории мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Погибший внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде являлся ректором одного из московских вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.
В четверг в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины-туриста. СК начал проверку. По предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера.
"Погибший - ректор одного из московских вузов", - сказал агентству источник.
 
ВолгоградПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала