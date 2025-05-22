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Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза

Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза - РИА Новости, 22.05.2025

Источник: погибший внутри "Родины-матери" был ректором московского вуза

Погибший внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде являлся ректором одного из московских вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T14:49:00+03:00

2025-05-22T14:49:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 22 мая - РИА Новости. Погибший внутри монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде являлся ректором одного из московских вузов, сообщил РИА Новости источник в силовых ведомствах.В четверг в экстренных службах региона рассказали РИА Новости, что внутри монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде обнаружено тело мужчины-туриста. СК начал проверку. По предварительным данным следователей, смерть мужчины не носит признаков криминального характера."Погибший - ректор одного из московских вузов", - сказал агентству источник.

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волгоград, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия