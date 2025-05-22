https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018524897.html

Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов

Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов - РИА Новости, 22.05.2025

Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов

Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни... РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:37:00+03:00

2025-05-22T18:37:00+03:00

2025-05-22T18:37:00+03:00

россия

белгородская область

оксана лут

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.

https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018521398.html

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россия, белгородская область, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика