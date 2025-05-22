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Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов - РИА Новости, 22.05.2025
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18:37 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018524897.html
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов - РИА Новости, 22.05.2025
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов
Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:37:00+03:00
2025-05-22T18:37:00+03:00
россия
белгородская область
оксана лут
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.
https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018521398.html
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россия, белгородская область, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Белгородская область, Оксана Лут, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов

Лут: площадь пострадавших от заморозков посевов в 8 раз меньше, чем в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых культур
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.
Картофель - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель
18:24
 
РоссияБелгородская областьОксана ЛутВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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