https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018524897.html
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов - РИА Новости, 22.05.2025
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов
Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:37:00+03:00
2025-05-22T18:37:00+03:00
2025-05-22T18:37:00+03:00
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белгородская область
оксана лут
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.
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россия, белгородская область, оксана лут, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Россия, Белгородская область, Оксана Лут, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
Лут оценила площадь пострадавших от заморозков посевов
Лут: площадь пострадавших от заморозков посевов в 8 раз меньше, чем в 2025 году
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пострадавших от заморозков в России посевов в 2025 году в 8 раз меньше уровня прошлого года, причем 90% этой площади уже пересеяно, а в ближайшие дни завершится работа на оставшейся площади, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Пострадавшая площадь от заморозков у нас составляет около 136 тысяч гектар. То есть это в 8 раз меньше, чем у нас было в прошлом году. ... На данный момент все, что прострадало, 90% мы уже пересеяли, и в ближайшие дни мы завершим работу на оставшихся площадях", - сказала Лут в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Она отметила, что ситуация с возвратными заморозками повторилась, и из-за них был введен режим чрезвычайной ситуации в трех регионах - Ростовской, Воронежской и Белгородской областях, однако объем гибели сельхозкультур там существенно меньше прошлогоднего.