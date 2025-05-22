https://ria.ru/20250522/minselhoz-2018521398.html

Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель

Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель - РИА Новости, 22.05.2025

Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель

Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T18:24:00+03:00

2025-05-22T18:24:00+03:00

2025-05-22T18:24:00+03:00

экономика

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835114255_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_286f35fa7661988b22c2836864b7686a.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. На совещании президента с членами правительства она отметила, что в текущем году высажено на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом году, овощей - на 6,8 тысячи гектаров. "Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи", - сказала Лут.

https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)