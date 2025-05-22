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Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель - РИА Новости, 22.05.2025
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель
Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T18:24:00+03:00
2025-05-22T18:24:00+03:00
2025-05-22T18:24:00+03:00
экономика
россия
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Минсельхоз России ожидает с июля снижения цен на внутреннем рынке на овощи и картофель, заявил глава министерства Оксана Лут. На совещании президента с членами правительства она отметила, что в текущем году высажено на 10 тысяч гектаров картофеля больше, чем в прошлом году, овощей - на 6,8 тысячи гектаров. "Первые овощи и картофель ранний у нас пойдут с конца июня, поэтому с июля мы ожидаем снижения внутренних цен на картофель и овощи", - сказала Лут.
https://ria.ru/20250419/tseny-2012210284.html
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экономика, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз ожидает снижения цен на овощи и картофель
Лут: Минсельхоз ожидает снижения внутренних цен на овощи и картофель с июля