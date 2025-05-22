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Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы - РИА Новости, 22.05.2025
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23:33 22.05.2025
https://ria.ru/20250522/merkel-2018555121.html
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы - РИА Новости, 22.05.2025
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы
ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel. РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T23:33:00+03:00
2025-05-22T23:33:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel."Мы можем увидеть разрушение Европы", — заявила она, раскритиковав предпринимаемые нынешними властями Германии меры, включающие ужесточение погранконтроля.Меркель заявила, что не верит в окончательную победу над нелегальной миграцией на германо-австрийской или германо-польской границах. По ее мнению, ЕС должен уделять главное внимание защите внешних границ, так как односторонние действия отдельных государств могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения внутри европейского пространства.Меркель подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделит странам ЕС дополнительно три миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики.В этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, включающими, в частности, создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
https://ria.ru/20250416/ek-2011603838.html
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в мире, германия, европа, ангела меркель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Германия, Европа, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы

Меркель заявила, что миграционные проблемы грозят Европе разрушением

© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel.
"Мы можем увидеть разрушение Европы", — заявила она, раскритиковав предпринимаемые нынешними властями Германии меры, включающие ужесточение погранконтроля.
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ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из "безопасных" стран
16 апреля, 16:02
Меркель заявила, что не верит в окончательную победу над нелегальной миграцией на германо-австрийской или германо-польской границах. По ее мнению, ЕС должен уделять главное внимание защите внешних границ, так как односторонние действия отдельных государств могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения внутри европейского пространства.
Меркель подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделит странам ЕС дополнительно три миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики.
В этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, включающими, в частности, создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Венгерский эксперт заявил, что мигранты разрушили шенген
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В миреГерманияЕвропаАнгела МеркельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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