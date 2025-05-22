https://ria.ru/20250522/merkel-2018555121.html

Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы

Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы - РИА Новости, 22.05.2025

Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы

ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel. РИА Новости, 22.05.2025

2025-05-22T23:33:00+03:00

2025-05-22T23:33:00+03:00

2025-05-22T23:33:00+03:00

в мире

германия

европа

ангела меркель

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0f/2005170841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2069a9d6f5c3ae905d3f74c6897824b4.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel."Мы можем увидеть разрушение Европы", — заявила она, раскритиковав предпринимаемые нынешними властями Германии меры, включающие ужесточение погранконтроля.Меркель заявила, что не верит в окончательную победу над нелегальной миграцией на германо-австрийской или германо-польской границах. По ее мнению, ЕС должен уделять главное внимание защите внешних границ, так как односторонние действия отдельных государств могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения внутри европейского пространства.Меркель подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделит странам ЕС дополнительно три миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики.В этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, включающими, в частности, создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.

https://ria.ru/20250416/ek-2011603838.html

https://ria.ru/20250326/shengen-2007346343.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа, ангела меркель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия