Меркель предупредила об угрозе разрушения Европы
Меркель заявила, что миграционные проблемы грозят Европе разрушением
© AP Photo / Michael KappelerБывший канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Michael Kappeler
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. ЕС может грозить разрушение из-за миграционной политики, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова приводит издание Spiegel.
"Мы можем увидеть разрушение Европы", — заявила она, раскритиковав предпринимаемые нынешними властями Германии меры, включающие ужесточение погранконтроля.
Меркель заявила, что не верит в окончательную победу над нелегальной миграцией на германо-австрийской или германо-польской границах. По ее мнению, ЕС должен уделять главное внимание защите внешних границ, так как односторонние действия отдельных государств могут угрожать Шенгенскому соглашению и свободе передвижения внутри европейского пространства.
Меркель подчеркнула необходимость поиска единого подхода в рамках ЕС по вопросам незаконной миграции и добавила, что всегда выступала за европейские решения.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК выделит странам ЕС дополнительно три миллиарда евро на реализацию новой миграционной политики.
В этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, включающими, в частности, создание центров содержания нелегалов за пределами ЕС несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
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