https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018390085.html
Кобяков призвал собрать трибунал по преступлениям неонацистов
Кобяков призвал собрать трибунал по преступлениям неонацистов - РИА Новости, 22.05.2025
Кобяков призвал собрать трибунал по преступлениям неонацистов
После завершения спецоперации на Украине необходимо будет собрать трибунал, который даст правовую оценку преступлениям неонацистов, заявил советник президента... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T06:40:00+03:00
2025-05-22T06:40:00+03:00
2025-05-22T06:40:00+03:00
украина
россия
санкт-петербург
антон кобяков
петербургский юридический форум — 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. После завершения спецоперации на Украине необходимо будет собрать трибунал, который даст правовую оценку преступлениям неонацистов, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь ПМЮФ Антон Кобяков. "Когда наши герои победят, как и 80 лет назад, мы обязаны будем дать правовую оценку преступлениям неонацистов, собрать трибунал, предъявить доказательства, скрупулезно собираемые нами факты преступлений неонацистов не только киевского режима, но и тех нацистов, которые приехали к ним из многих стран", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума. XIII Петербургский международный юридический форум проходил с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.
https://ria.ru/20250522/kobjakov-2018377371.html
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украина, россия, санкт-петербург, антон кобяков, петербургский юридический форум — 2025
Украина, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, Петербургский юридический форум — 2025
Кобяков призвал собрать трибунал по преступлениям неонацистов
Кобяков: после завершения спецоперации на Украине нужно будет собрать трибунал